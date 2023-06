(Nistos) Le champion en titre Michael Woods a gagné la troisième étape de la Route d’Occitanie, samedi, prenant la tête du classement général avec une étape à disputer.

La Presse Canadienne

Le coureur de 36 ans d’Ottawa a 10 secondes d’avance devant l’Espagnol Cristián Rodríguez, en vue de dimanche.

Le dernier tracé en sera un de 164,7 kilomètres, dans le sud de la France.

« C’est déjà une excellente course pour moi, a déclaré Woods. C’est un bon pas dans la bonne direction et ça me donne très hâte au Tour de France (du 1er au 23 juillet). »

Le Canadien a eu beaucoup d’aide samedi.

Son équipe Israel-Premier Tech a donné le ton avec Chris Froome en tête du peloton, rattrapant les coureurs restants de l’échappée du matin, avant la montée finale.

Stevie Williams a pris le relais et a réduit considérablement le groupe, avant que son coéquipier Domenico Pozzovivo accélère encore plus le rythme.

Woods a lancé plusieurs attaques, avec seulement Rodríguez capable de rester non loin. Woods a ensuite réussi une dernière charge pour terminer premier, au sommet de Nistos Cap Nestes.

« Je suis vraiment content, a dit Woods. Le travail d’équipe a été exceptionnel. Stevie Williams a été simplement incroyable. Je pense qu’il a tout donné en l’honneur de son ami Gino Mäder. C’était vraiment inspirant. Toute l’équipe a très bien roulé. Je suis vraiment fier de prendre le maillot de leader. »

Mäder est mort vendredi au Tour de Suisse, un jour après une chute où il est tombé dans un ravin. Le coureur suisse était âgé de 26 ans.