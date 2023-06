Coupe du monde de vélo de montagne

Léandre Bouchard effectue une remontée après une chute

C’est une course de rattrapage qu’a dû faire Léandre Bouchard (Foresco Holding Proco RL Pro Team), dimanche, à la Coupe du monde de vélo de montagne de Lenzerheide, en Suisse. Pris dans une chute dès le coup d’envoi de l’épreuve, il a été relégué en 98e place pour lentement remonter sur la tête de course et conclure au 56e rang (+6 min 01 s).