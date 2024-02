(Aş Şakhīr, Bahreïn) L’entreprise Red Bull a confirmé que Christian Horner demeurera le directeur de l’écurie championne de Formule 1 après qu’une enquête l’ait blanchi de toute allégation d’inconduite envers un employé de l’équipe.

James Ellingworth Associated Press

Horner demeurera donc en poste à la suite de l’annonce, qui a été faite trois jours avant la première course de la saison en F1.

« L’enquête indépendante portant sur des allégations formulées contre M. Horner est complète, et Red Bull peut confirmer que la plainte n’a pas été retenue. Le plaignant peut contester cette décision. Red Bull croit que l’enquête a été impartiale, rigoureuse et juste », a évoqué l’entreprise mère de l’écurie autrichienne par voie de communiqué.

« Le rapport d’enquête est confidentiel et contient des informations privées des parties impliquées ainsi que d’une troisième partie qui a contribué au déroulement de l’enquête, et en conséquence nous n’émettrons pas d’autres commentaires par respect pour toutes les personnes concernées. Red Bull continuera de travailler afin d’offrir un environnement de travail le plus sain qui soit. »

Red Bull n’a échappé qu’une seule victoire l’an dernier, et son pilote Max Verstappen a remporté un troisième championnat du monde consécutif.

Horner était demeuré en poste pendant la durée de l’enquête, suivant son petit « train-train quotidien », et il a supervisé les essais hivernaux de l’équipe la semaine dernière. Il avait tout de même admis que l’enquête était une source de distraction dans l’équipe.

Peu avant l’annonce de Red Bull, le pilote Mercedes et septuple champion du monde Lewis Hamilton avait déclaré que l’enquête portant sur Horner était un test des valeurs dans le sport automobile.

« Les allégations doivent toutes être prises au sérieux. Évidemment, nous ne connaissons pas chaque élément de l’histoire, mais celle-ci doit se régler puisqu’elle porte atteinte au bon déroulement du sport, a dit le Britannique, qui se joindra à Ferrari en 2025. Je crois que c’est un moment charnière pour notre sport, afin de nous assurer que nous respections les vraies valeurs du sport automobile. »

Dans une lettre récemment expédiée à l’équipe, le président et directeur des opérations de Ford Motor Co., Jim Farley, a rappelé l’importance d’obtenir des résultats et mentionné que Ford était « frustrée par le manque de transparence entourant cet enjeu ». Ford doit devenir le motoriste de Red Bull en 2026.

L’entreprise mère de Red Bull fut également interpellée par plusieurs acteurs influents de la F1, dont le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et son collègue chez McLaren Zak Brown. Ceux-ci espèrent que l’enquête – qui est menée par un avocat indépendant – soit la plus transparente possible.

L’homme âgé de 50 ans est le directeur de Red Bull depuis son entrée dans la série reine du sport automobile, en 2005. Il a mené l’équipe vers six conquêtes du championnat des constructeurs et sept autres des pilotes.

Red Bull a gagné quatre championnats du monde consécutifs avec Sebastian Vettel entre 2010 et 2013, et trois autres avec Verstappen depuis 2021.

Horner est marié depuis 2015 à Geri Halliwell, celle qu’on appelait jadis « Ginger Spice » et qui faisait partie du légendaire groupe pop britannique The Spice Girls.