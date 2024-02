PHOTO HAMAD I MOHAMMED, ARCHIVES REUTERS

Le rose, c’est oui. On en veut plus, par contre, pas moins… L’année dernière, le bleu et le rose étaient bien balancés. Sur l’A524, la prédominance du noir est décevante – surtout que plusieurs autres équipes ont pris la même tendance –, mais les différentes teintes de bleu et de rose sont plus vives. Somme toute, Alpine a déjà fait mieux.