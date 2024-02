(Sakhir) Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a expliqué vendredi à Bahreïn vouloir « ouvrir un nouveau chapitre » de sa carrière en rejoignant l’écurie Ferrari en 2025, après douze saisons chez Mercedes.

Agence France-Presse

Le Britannique de 39 ans, qui s’exprimait pour la première fois devant la presse depuis l’annonce début février de son départ de Mercedes pour Ferrari, est revenu sur les coulisses de sa décision surprise.

Surprise, car le multichampion avait prolongé l’été dernier le contrat le liant à Mercedes jusqu’au terme de la saison 2025. Mais il disposait d’une clause libératoire qu’il activera à la fin de la saison 2024.

« Quand nous avons signé cet été (la prolongation, NDLR), il était évident que je voyais mon avenir avec Mercedes, mais une opportunité s’est présentée au début de l’année et j’ai décidé de la saisir », a-t-il expliqué en marge de la dernière journée des essais de présaison sur l’île du Golfe.

Et de poursuivre : « j’ai l’impression que c’est la décision la plus difficile que j’ai jamais eu à prendre, cela fait 26 ans que je suis lié à Mercedes. Ils m’ont soutenu et nous avons vécu ensemble une aventure incroyable, qui a marqué l’histoire du sport et dont je suis très fier ».

« Mais, en fin de compte, c’est moi qui écris mon histoire, et j’ai senti qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre », a-t-il dit.

Avec Mercedes, le pilote aux 103 victoires en Grand Prix (un record) a repoussé les limites de sa discipline en remportant six sacres mondiaux, de 2014 à 2020.

Mais que les fans de « Sir Lewis » se rassurent, le chapitre chez Mercedes « n’est pas encore terminé ». « Je suis toujours concentré à 100 % pour donner des résultats à cette équipe cette année, et essayer de finir en beauté ».

Le championnat de F1, qui comptera cette année un record de 24 Grands Prix, reprend le 2 mars à Bahreïn.