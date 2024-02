(Maranello) L’arrivée de Lewis Hamilton représentera « une opportunité en or » pour Ferrari l’an prochain, mais la mise sous contrat du septuple champion du monde de Formule 1 a nécessité quelques conversations téléphoniques tendues, a admis le directeur de la Scuderia Frédéric Vasseur mardi.

Associated Press

Hamilton rejoindra Ferrari la saison prochaine, après avoir piloté pour Mercedes depuis 2013. Il fera équipe avec le Monégasque Charles Leclerc, à la suite du départ de l’Espagnol Carlos Sainz fils.

« C’est une opportunité en or pour l’équipe, évidemment », a reconnu Vasseur, qui connaît Hamilton depuis leur partenariat dans les séries junior avant que le Britannique fasse le saut chez McLaren en 2007. Cette relation leur a permis d’en venir à une entente qui est « organique », a-t-il dit.

Vasseur a ajouté que la mise sous contrat de Hamilton — un pacte qui en a surpris plusieurs en F1 — a entraîné des conversations très difficiles avec Sainz fils et avec le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, un bon ami.

« Comme vous pouvez l’imaginer, ça n’a pas été la conversation la plus facile de ma vie (avec Sainz). Et l’une des plus difficiles fut celle avec Toto, a poursuivi Vasseur. Je suis convaincu qu’il (Sainz) est un pilote très professionnel, qu’il comprend que nous avons encore une très longue saison devant nous. Nous avons discuté longuement, comme vous pouvez l’imaginer, et je vais totalement appuyer Carlos dans sa démarche. Il entend être totalement impliqué. »

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Fred Vasseur

La décision de Hamilton a été annoncée le 1er février, et il a déclaré quelques jours plus tard que la perspective de piloter pour Ferrari « est un rêve d’enfance devenu réalité ».

Leclerc a ajouté qu’il avait hâte d’apprendre de Hamilton.

« Nous avons discuté avec Lewis, surtout depuis que tout a été officialisé, et nous avons échangé des textos, évidemment, a évoqué Leclerc. Lewis est un grand champion, qui possède beaucoup d’expérience et qui a connu beaucoup de succès. C’est toujours agréable d’accueillir un nouveau coéquipier, puisqu’on apprend de nouvelles façons de travailler, de piloter, et c’est encore plus vrai lorsque mon nouveau coéquipier est septuple champion du monde. »

Ferrari a dévoilé mardi sa voiture pour le championnat de 2024. La Scuderia a indiqué qu’elle avait été conçue afin d’être plus « pilotable » — elle sera plus facile à piloter et les réglages seront plus faciles à établir pour Leclerc et Sainz que celle, assez imprévisible, de 2023.

Red Bull n’a concédé qu’une seule victoire la saison dernière, et Max Verstappen a facilement été sacré champion du monde pour une troisième année d’affilée. Ferrari a éprouvé des ennuis pendant la majeure partie de la campagne, mais elle fut la seule équipe à soutirer une victoire à Red Bull — l’œuvre de Sainz fils, au Grand Prix de Singapour.