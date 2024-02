Aston Martin, la « seule et unique priorité » de Fernando Alonso

(Paris) Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso, dont le contrat chez Aston Martin expire à la fin de l’année, a assuré que l’équipe anglaise était sa « seule et unique priorité » sur le marché des transferts, en marge de la présentation de la monoplace 2024 dévoilée lundi.

Agence France-Presse

« Je suis conscient de ma situation qui est tout à fait unique […] je suis probablement le seul champion du monde disponible pour 2025 », a déclaré l’Espagnol de 42 ans, arrivé dans les rangs de l’équipe début 2023.

« Je suis dans une position confortable, mais quand je vais prendre la décision de continuer ou non à courir, la première et unique discussion que j’aurai au début sera avec Aston Martin, car ce sera ma seule et unique priorité », a poursuivi le champion 2005-2006, lors d’un point presse virtuel dimanche soir.

Comme lui, la majorité des pilotes engagés cette année en F1 voient leur contrat arriver à échéance fin 2024.

Début février, la décision surprise du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour Ferrari à la fin de l’année avait provoqué un coup de tonnerre sur la F1, rebattant les cartes sur le marché des transferts.

Logiquement interrogé sur d’éventuelles discussions pour remplacer Hamilton, Alonso a assuré n’avoir eu aucun contact avec l’octuple championne du monde chez les constructeurs.

Toutefois, explique le « Taureau des Asturies », « si nous ne parvenons pas à un accord » avec Aston Martin, « et que je veux continuer en Formule 1, j’ai une position privilégiée, je suis intéressant pour d’autres équipes ».

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Fernando Alonso sur le circuit Gilles-Villeneuve

L’an dernier, Alonso a terminé 4e au championnat, son meilleur classement depuis 2013 (il avait terminé vice-champion du monde cette année-là). Ce retour aux avant-postes, l’Espagnol le doit au regain surprise de performances d’Aston Martin en début de saison.

Le championnat de F1 reprendra le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests sur l’île du Golfe (21-23 février). Pour ce nouveau cru, Aston Martin a dévoilé lundi une monoplace – l’AMR24 – dont la conception a été largement revue par rapport à sa prédécesseure.

Si son identité visuelle n’a pas beaucoup évolué, conservant la couleur vert bouteille qui la caractérise, « elle est très différente à bien des égards », a expliqué le directeur technique Dan Fallows.

« Il s’agit d’une importante évolution de la voiture de l’année dernière […] les différences les plus évidentes concernent le nez et l’aileron avant », a-t-il expliqué.