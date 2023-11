(Las Vegas) Le Grand Prix de Las Vegas est un spectacle absolu d’extravagance et Max Verstappen n’a absolument aucun intérêt dans l’excès et l’opulence tissés dans la première visite en 41 ans de la Formule 1 dans « la ville du vice ».

Jenna Fryer Associated Press

Le triple champion des pilotes en titre a qualifié la course de samedi soir de « spectacle à 99 % et d’évènement sportif à 1 % » tout en se plaignant du fait qu’il se sentait « comme un clown » sur la scène lors de la cérémonie d’ouverture de mercredi soir, qui mettait en vedette plusieurs artistes musicaux.

Verstappen a ensuite brillé par son absence à la soirée VIP à l’hôtel The Wynn, où le président de la F1, Stefano Domenicali, a demandé à tous les pilotes d’y assister.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez lors d'une cérémonie entourant l'événement.

« J’aime simplement toujours me concentrer sur l’aspect performance des choses. De toute façon, je n’aime pas tout ce qui l’entoure. Je sais, bien sûr, qu’à certains endroits, c’en fait partie, mais disons que ce n’est pas dans mon intérêt, a affirmé le pilote de l’écurie Red Bull. J’ai hâte de tenter de faire de mon mieux, mais je n’ai pas hâte (au spectacle). »

Verstappen, qui a remporté son troisième titre consécutif au début du mois d’octobre, est l’un des rares pilotes agacés par le spectacle de 500 millions US concocté par la F1 et son propriétaire, Liberty Media, dans la première tentative de la F1 de promouvoir son propre Grand Prix.

La F1 est déterminée à ce que la course sur la « Strip de Las Vegas » soit un succès et elle a investi massivement dans ce qu’elle espère être une destination à long terme pour son calendrier annuel. Toute la préparation jusqu’à samedi soir est remplie d’expériences coûteuses pour les amateurs – à la fois sur la piste que dans les casinos et les restaurants – et les célébrités devraient arriver à tout moment avant les deux premières séances d’entraînement de jeudi soir.

Le Grand Prix de Las Vegas est le troisième arrêt de la F1 aux États-Unis cette année, plus que dans tout autre pays, et le septuple champion Lewis Hamilton a déclaré que la demande du marché était suffisamment forte pour soutenir l’évènement et faire de samedi soir un succès.

« C’est l’une des villes les plus emblématiques parmi les autres extraordinaires villes d’Amérique. Toutes les lumières, le spectacle. C’est un grand spectacle, c’est sûr, a-t-il souligné. Et ça ne sera jamais comme Silverstone, mais peut-être qu’avec le temps, les gens d’ici apprendront à aimer ce sport. Peut-être que la piste sera bonne, peut-être qu’elle sera mauvaise. Je pense qu’il ne faut pas se plaindre avant de l’avoir essayé. »

Et il a défendu la direction de la F1 et de Liberty. Le Grand Prix des États-Unis était la seule étape de F1 en Amérique de 2012 à 2021. Le Grand Prix de Miami a été ajouté en 2022 et maintenant Las Vegas fait ses débuts sur la « Strip » après deux courses en 1981 et 1982, qui ont utilisé un stationnement de l’hôtel Caesars Palace.

« J’ai entendu dire que beaucoup de gens se plaignent de la direction prise par Stefano et Liberty, mais je pense qu’ils ont fait un travail incroyable, a ajouté Hamilton. Ce sport connaît une croissance massive. Nous devons simplement réfléchir à l’impact que nous avons dans ces différents endroits. Ce n’est pas simplement un cirque qui vient ici et puis qui repart. Nous devrions réfléchir à la manière dont nous pouvons avoir un impact positif sur la communauté ici et en particulier les enfants. »

Verstappen a admis qu’il était conscient de ce que Liberty Media essayait de faire avec la F1, même s’il préfère se concentrer sur la course.

Vous pouvez voir les choses de deux manières, du côté des affaires ou du côté sportif, donc je comprends bien sûr aussi leur côté, mais j’exprime simplement mon opinion sur le côté performance des choses. Nous ne sommes pas des actionnaires alors nous ne faisons que suivre la parade. Je veux dire, ce sont eux qui décident de ce qu’ils font, n’est-ce pas ? Si quelqu’un veut vraiment aller dans cette direction, que vous voulez beaucoup plus de spectacle attaché à ce programme, je suppose que nous devons accepter avec ça. Voyons pendant combien de temps les amateurs aimeront également ça. Max Verstappen

Les prix des billets et des hôtels ont chuté pour l’évènement la semaine dernière, et bien que les billets proviennent toujours directement du site du Grand Prix de Las Vegas, les courtiers rapportent maintenant qu’il y a eu une hausse d’intérêt de dernière minute. Gametime a fait savoir que les sièges les plus chers sont répertoriés à 7109 $ pour le week-end, contre 4613 $ il y a une semaine.

Stubhub, quant à lui, a noté que le Grand Prix de Las Vegas était la course de F1 la plus vendue de l’année et se classait parmi les 10 évènements sportifs les plus vendus de l’année entière au niveau mondial sur le site secondaire.

Il s’agit de la course la plus chère du calendrier de 24 épreuves de cette année.

Le dirigeant de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, a expliqué qu’il regardait cette semaine sous deux angles différents. Il a dit que « le directeur d’équipe en moi redoute la course » en raison de tant de choses inconnues sur la piste et des températures attendues qui ne conviennent pas aux performances de Mercedes.

« Ce dirigeant d’équipe, cette personne de course à l’esprit étroit, pense que ça sera très difficile », a insisté Wolff.

Mais en tant qu’acteur du succès de la F1, il apprécie la tentative de tenir un Grand Prix à Las Vegas.

« Si nous proposons une belle course, ça va être divertissant. Et pouvoir faire ça au milieu de Las Vegas, sur la ‘Strip’, était impensable il y a de très nombreuses années. J’espère que nous deviendrons un incontournable parmi les grands évènements qui ont lieu chaque année à Las Vegas et que nous proposerons de superbes courses », a conclu Wolff.