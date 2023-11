(Las Vegas) Le manufacturier américain General Motors a déclaré mardi qu’il s’était enregistré auprès de l’organisation qui chapeaute la Formule 1 afin de devenir un fournisseur de moteurs à compter de 2028, ce qui viendra donner un important coup de pouce à Michael Andretti, qui tente d’établir sa propre équipe dans la série reine du sport automobile.

Jenna Fryer Associated Press

« Nous sommes très heureux d’annoncer que la nouvelle équipe Andretti Cadillac F1 sera propulsée par un moteur GM, a déclaré le président de GM Mark Reuss. Grâce à nos ingénieurs et à notre expertise en course automobile, nous sommes très sûrs de pouvoir développer un moteur pour cette série, qui positionnera Andretti Cadillac parmi les chefs de file.

« Nous effectuerons des essais avec les meilleurs, aux plus hauts niveaux, avec la passion et l’intégrité de façon à relever le niveau de la discipline pour les amateurs de course partout sur la planète », a-t-il ajouté.

Cette annonce survient à l’aube du Grand Prix de F1 de Las Vegas, où trois hauts dirigeants de GM prévoient se rendre afin d’appuyer la proposition d’Andretti Global de se joindre à la F1.

En janvier, GM avait annoncé un partenariat avec Andretti Global, par l’entremise de sa branche Cadillac, dans la soumission d’une demande d’adhésion à la F1 par Andretti. GM n’avait pas à l’époque de plan pour développer sa propre division de motorisation en F1, et elle a indiqué que ses efforts seraient jumelés à ceux d’un motoriste existant.

La FIA a approuvé en juillet la demande d’adhésion d’Andretti, mais elle n’a toujours pas été acceptée par la F1. Parmi les reproches adressés à l’époque à GM se trouvait le fait que le manufacturier américain ne voulait pas faire son entrée en F1, et qu’il souhaitait plutôt se limiter à appuyer Andretti – et lui permettre de s’entendre avec un autre motoriste déjà existant, lequel accepterait au passage qu’on applique l’écusson de Cadillac sur le bloc-moteur.

GM a maintenant changé son fusil d’épaule et décidé de développer son propre moteur. Si Andretti reçoit l’approbation de la F1, alors il devra conclure une entente avec un autre motoriste jusqu’en 2028.

GM a déjà commencé à développer et à tester un prototype de sa technologie, et a indiqué que le développement d’un moteur de F1 lui permettra de réaliser des progrès dans divers secteurs tels que l’électrification, la technologie hybride, les carburants renouvelables, les moteurs à combustion interne plus efficaces, les réglages plus pointus et les systèmes informatiques plus performants.

La F1 adoptera dès 2026 de nouvelles règles de motorisation qui mettront l’emphase sur les carburants renouvelables et l’électrification de ses moteurs. Six manufacturiers ont déjà ratifié une entente afin de fournir des moteurs à la F1 à compter de 2026, dont le nouveau venu, Audi, qui a conclu un partenariat avec Sauber. Ford prévoit aussi effectuer un retour en F1 avec l’équipe Red Bull triple championne du monde en titre. Honda souhaite aussi distribuer des moteurs en F1 à compter de 2026.

Des sept demandes d’adhésion soumises à la FIA, Andretti était la seule qui répondait à tous les critères nécessaires pour faire passer la grille de 10 à 11 équipes. Et puisque sa monoplace existe déjà, Andretti espérait pouvoir participer au championnat du monde à compter de 2025.