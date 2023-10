(Austin) Le plus gros sourire de la Formule 1 est de retour sur la grille, une fois de plus.

Jim Vertuno Associated Press

Daniel Ricciardo veut maintenant obtenir des résultats dignes de son retour chez AlphaTauri et du banquet très convoité pour la campagne 2024. Après avoir obtenu une chance de sauver sa carrière plus tôt cette année, l’Australien a raté les cinq dernières courses avec la main gauche fracturée.

Mais l’athlète de 34 ans effectuera son retour cette semaine à l’occasion du Grand Prix des États-Unis, où il s’assure toujours de marquer les esprits avec des mises en scène flatteuses du style de vie texan.

« Bonjour les gars ! Ça fait longtemps », a dit Ricciardo à un groupe de pilotes lorsqu’il s’est emmené sur scène en vue des traditionnelles conférences de presse du jeudi.

« Je suis très heureux d’être de retour. Ma main se sent bien, a-t-il ajouté aux journalistes ensuite, indiquant que la fracture, qui a nécessité une opération, était plus grave qu’anticipée. [Ma convalescence] a été plus difficile que prévu. Mais je suis probablement une mauviette aussi. »

Ricciardo a souvent fait du Circuit des Amériques - près d’Austin, la capitale du Texas - son terrain de jeu personnel. Il a déjà fait son entrée dans les paddocks sur un cheval, imité l’accent texan pendant des entrevues et porté l’uniforme de l’équipe de basketball de l’Université du Texas lors de la parade des pilotes.

Éventuellement, Ricciardo devra se concentrer sérieusement sur la course, alors que son sport ne lui a pas souri ces dernières années. Certains résultats ont été douloureux, à la fois émotionnellement et physiquement.

« Je me considère avant tout comme un pilote, pas comme un artiste, a clarifié Ricciardo. Je veux faire de la course, m’assurer d’être perçu comme un pilote toujours aussi affamé et déterminé, qui n’est pas seulement ici pour passer un bon moment. »

Les meilleures années de Ricciardo ont été chez Red Bull, où il a signé sept de ses huit victoires en carrière et terminé deux fois sur le podium à Austin, en 2014 et 2016. Ont suivi deux saisons sans victoire avec Renault, puis un passage chez McLaren.

Ricciardo a obtenu la première victoire de McLaren en 10 ans. Mais outre ce fait saillant, il a été décevant, étant régulièrement devancé par son coéquipier Lando Norris.

Son sourire perdait peu à peu de son éclat, avant de disparaître lorsque McLaren a racheté la dernière année de son contrat.

Red Bull a repris Ricciardo comme pilote réserviste pour 2023. Il revenait ainsi dans les paddocks, une réalité qui n’a pas manqué de nourrir sa frustration en voyant d’autres pilotes en piste. Puis, il y a eu cette opportunité, qui pouvait relancer sa carrière.

AlphaTauri a libéré la recrue Nyck de Vries après 10 courses et a donné le volant à Ricciardo. Il a terminé 13e en Hongrie et 16e en Belgique, avant d’effectuer la sortie de piste qui lui a cassé la main aux Pays-Bas.

Il a dû encore une fois regarder les autres s’élancer sur la piste, dont le Néo-Zélandais Liam Lawson qui l’a remplacé chez AlphaTauri, pendant qu’il n’était que spectateur. Lawson a par ailleurs été assez bon pour mériter le poste de réserviste chez AlphaTauri l’année prochaine.

« Il est jeune, a dit Ricciardo à propos de Lawson. Ce n’est pas comme s’il était à la fin de sa carrière. Continue d’assister aux courses, garde la tête baissée. S’il continue sur cette trajectoire, son temps viendra. »

Ricciardo a dû s’installer au volant de sa voiture, jeudi, laissant rapidement entrevoir un grand sourire. Il a indiqué qu’il était en forme et prêt pour se mesurer au tracé bosselé d’Austin.

« C’est vrai que ça vous secoue, a-t-il concédé. Mais je crois que j’aime ça. »

De grosses amendes

La FIA, qui régit l’aspect sportif de la F1, a augmenté le montant maximal des amendes que les commissaires peuvent infliger aux pilotes de 250 000 euros à 1 m d’euros.

Plusieurs pilotes étonnés se sont demandé quel genre d’infractions pouvaient mériter ce genre de peine.

« Peut-être traverser la piste ? » a dit le triple champion Max Verstappen. Il faisait référence au pilote de Mercedes Lewis Hamilton, qui a écopé d’une amende de 50 000 euros (environ 73 000 $ CAN) pour avoir marché sur la piste après une collision avec son coéquipier George Russell au GP du Qatar.

L’annonce de la FIA n’a pas spécifié pour quelles infractions cette amende allait s’appliquer. Elle a toutefois expliqué que le montant maximal de 250 000 euros (environ 363 000 $ CAN) n’avait pas été revu depuis 12 ans.

« Un million est un énorme montant. Je ne sais pas ce qui pourrait mériter ça. Certains pilotes gagnent moins que ça ! » a lancé le pilote de Ferrari Charles Leclerc.

« Charles pourrait donner sa montre », a rigolé Kevin Magnussen, avant que Hamilton n’intervienne plus sérieusement.

« S’ils vont donner des amendes de 1 m, soyons sûrs que 100 % de ces montants vont aller à des causes légitimes. Il y a beaucoup d’argent dans [la course automobile et] tant de causes dans le monde. C’est la seule façon qu’ils obtiendront cet argent de ma part. »