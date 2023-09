PHOTO VINCENT THIAN, ASSOCIATED PRESS

Red Bull n’a pas dit son dernier mot, préviennent Hamilton et Sainz

Le Grand Prix de Formule 1 de Singapour a offert un dénouement spectaculaire, alors que quatre voitures de trois écuries différentes luttaient pour le podium. Et Red Bull n’en faisait pas partie.

James Ellingworth Associated Press

Après s’être partagé les honneurs de chacune des courses jusqu’ici cette saison, Max Verstappen et Sergio Perez n’ont jamais été en mesure de lutter à l’avant du peloton. Ils ont même été exclus du top 10 en qualifications, après avoir été incapables de trouver les bons réglages.

Peut-on s’attendre à des courses plus imprévisibles, et donc à un meilleur spectacle en piste d’ici la fin de la saison ? Ne pariez pas votre hypothèque là-dessus, préviennent leurs rivaux.

« Je crois toujours qu’ils vont dominer le plateau jusqu’à la fin de la saison et qu’ils seront très, très, très, très, très difficiles à battre », a dit le vainqueur du Grand Prix de Singapour, le pilote Ferrari Carlos Sainz fils.

« Je crois simplement qu’il serait préférable pour la F1 si Ferrari, McLaren, Mercedes et Aston (Martin) étaient deux ou trois dixièmes de seconde plus rapides au tour pour leur compliquer la tâche. Le spectacle aurait été incroyable cette année, et huit pilotes auraient pu lutter pour la victoire, comme ç’a été le cas aujourd’hui avec quatre ou cinq gars qui luttaient pour l’emporter. »

Bien que l’écart de Red Bull en tête s’est rétréci, ça n’est guère réjouissant pour les autres écuries, a prévenu le pilote Mercedes et septuple champion du monde Lewis Hamilton. Red Bull pourrait en effet disposer d’une longueur d’avance pour développer sa voiture en vue de la saison prochaine, tandis que les autres équipes tentent simplement d’améliorer la leur pour la campagne actuelle, a-t-il expliqué.

« À bien y penser, ils (Red Bull) n’ont pas développé leur voiture. De toute évidence, McLaren a ajouté de nouvelles composantes à sa voiture ici, et d’autres équipes également. Ils (Red Bull) travaillent déjà sur la voiture de la saison prochaine », a évoqué le Britannique.

Red Bull a été privé de la soufflerie, une pièce d’équipement essentielle pour développer les composantes aérodynamiques des monoplaces, et a payé une amende de 7 millions US pour avoir excédé le plafond de dépenses lors de la saison 2021.

« Ils ont passé moins de temps en soufflerie, donc ils vont probablement utiliser certaines composantes de cette année sur leur voiture de l’an prochain. Ils ont probablement une longueur d’avance sur nous tous, a poursuivi Hamilton. Ils disposent d’une telle avance sur le reste du plateau qu’ils ont probablement délaissé le développement de la voiture actuelle, alors que nous poussons encore pour améliorer notre monoplace (de 2023). »

Les 10 victoires consécutives de Verstappen, qui s’inscrivent dans une séquence de 15 triomphes consécutifs de Red Bull, ont probablement masqué les progrès des autres écuries, a mentionné le pilote McLaren Lando Norris. Il a du même souffle dit qu’il aurait « probablement deux victoires » à son palmarès cette saison, n’eût été de Verstappen.

« La meilleure équipe semble toujours dominer les autres et les reléguer dans l’ombre, a-t-il évoqué. Souvent, si tu élimines, par exemple, Mercedes, il y a quelques années, ou même Red Bull, présentement, alors les bagarres pour les autres positions auraient été, je crois, tout simplement formidables. »