Malgré des conditions changeantes, une voiture de sécurité et un drapeau rouge, Max Verstappen a piloté impeccablement, comme lui seul sait le faire, pour triompher au Grand Prix des Pays-Bas.

Max Verstappen triomphe et égale le record de Sebastian Vettel

Sans surprise, il l’a fait. À la maison qui plus est. Max Verstappen a égalisé le record de neuf victoires d’affilée appartenant à Sebastian Vettel, dimanche, lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Il y a eu de la pluie dans les premiers tours, puis dans les derniers tours. Malgré des conditions changeantes, une voiture de sécurité et un drapeau rouge, le prodige néerlandais a piloté impeccablement, comme lui seul sait le faire, pour triompher. Encore.

« Ce n’était pas facile avec les conditions aujourd’hui, mais bravo tout le monde. Un travail incroyable », a dit le double champion du monde dans son micro en saluant la foule, bruyante au possible.

PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Verstappen aura donc l’occasion d’écrire l’histoire en établissant une nouvelle marque dès dimanche prochain, en Italie.

Fernando Alonso, chez Aston Martin, a pris le deuxième rang. C’est son premier podium depuis sa deuxième place au Canada à la mi-juin. « C’était une course intense, a-t-il laissé tomber en entrevue d’après course. La voiture volait aujourd’hui. »

La surprise du jour est sans doute la troisième place de Pierre Gasly, qui a livré une performance sans bavure. La dernière fois que le pilote Alpine est monté sur le podium, c’était en 2021 à Bakou, alors qu’il portait les couleurs d’AlphaTauri. « Let’s go ! Let’s goooo ! Quelle course ! Quelle course ! » a crié le Français dans son micro.

Sergio Pérez, Carlos Sainz et Lewis Hamilton ont respectivement conclu aux 4e, 5e et 6e places. Lando Norris, parti deuxième, a dû se contenter de la 7e place. Alexander Albon, Oscar Piastri et Esteban Ocon ferment le top 10.

Le Québécois Lance Stroll a fini la course là où il l’a commencé, au 11e rang. Il a passé une bonne partie de la course en 19e place, avant de remonter la pente dans les 10 derniers tours, sous la pluie.

