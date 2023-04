Sergio Pérez gagne la course sprint

(Bakou) Sergio Pérez a remporté la course sprint disputée samedi dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, ajoutant ainsi une autre victoire au palmarès de l’écurie Red Bull en 2023 tandis que son coéquipier Max Verstappen s’est classé troisième, dans une voiture abîmée, derrière Charles Leclerc dans sa Ferrari.

Associated Press

Leclerc avait amorcé la course sprint en première place — ce qui sera aussi le cas dimanche lors de l’épreuve principale — mais a été doublé juste avant la moitié de l’épreuve de 17 tours, sur la longue ligne droite en bord de mer. Le pilote mexicain a filé vers la victoire, ce qui lui a permis de réduire de deux points son retard sur Verstappen, le meneur au classement général, à 13 points.

Leclerc a conservé la deuxième position au moment où Verstappen s’approchait de lui dans le dernier tour, et il a procuré à Ferrari un premier podium en 2023, après un laborieux début de saison.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Charles Leclerc, Sergio Pérez et Max Verstappen sur le podium

L’équipe Red Bull a informé Verstappen par radio qu’il avait des dommages au plancher de la voiture à la suite d’un contact avec George Russell au début de la course, et qu’un trou était visible dans son ponton gauche. Verstappen a perdu la troisième place dans l’incident, puis l’a récupérée lors d’un redémarrage sous voiture de sécurité.

L’Espagnol Fernando Alonso et le Québécois Lance Stroll, les deux pilotes Aston Martin, ont terminé la course sixième et huitième respectivement.

Red Bull a gagné les trois premières épreuves de la saison. Verstappen a triomphé au Bahreïn et en Australie tandis que Perez a remporté la deuxième étape du calendrier, en Arabie saoudite.

Pour la première fois, on a présenté une session de qualification abrégée en prévision de la course sprint, samedi, qui s’est ajoutée à la séance régulière de qualifications, tenue vendredi en vue de la course principale de dimanche.

Leclerc a mérité la position de tête lors de chacune des deux séances de qualification et ce, même s’il a frappé le mur vers la fin de la qualification de samedi

C’est la première fois qu’une course sprint en F1 ne sert pas à établir la grille de départ pour la course principale.

Cette initiative vise à inciter les pilotes à prendre plus de risques pour aller chercher des points de sprint.