(Bakou) Charles Leclerc a été plus rapide que Max Verstappen en qualification et il partira premier lors du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, dimanche.

Associated Press

Ce sera la première fois cette saison que l’un des deux pilotes de l’écurie Red Bull n’occupera pas la première case au départ d’un Grand Prix.

Leclerc et Verstappen affichaient exactement le même chrono à mi-chemin de la dernière séance de qualification, avant qu’ils ne parviennent tous deux à réaliser de meilleurs temps lors de leur dernière sortie sur piste. Au volant de sa Ferrari, Leclerc a devancé la Red Bull de Verstappen par 188 millièmes de seconde.

C’est la troisième année de suite que Leclerc décroche la pole à Bakou.

« C’est certain que je suis surpris. Nous nous sommes présentés en nous disant qu’il s’agirait d’un bon week-end si nous pouvions nous classer devant Aston (Martin) et Mercedes en qualification, et à la fin, nous sommes en pole. C’est une belle surprise », a reconnu Leclerc.

« Nous ne devons pas oublier que notre voiture est peut-être encore derrière la Red Bull. Ce sera donc difficile de garder l’avance, mais c’est l’objectif. »

Les Red Bull avaient mérité les positions de tête lors de chacune des trois premières courses du calendrier, qu’ils ont aussi gagnées.

Verstappen a triomphé au Bahreïn et en Australie tandis que son coéquipier Sergio Perez a gagné la deuxième épreuve de la saison, en Arabie saoudite.

PHOTO MAXIM SHEMETOV, REUTERS Max Verstappen partira en deuxième position.

À l’issue de la séance de qualification, Verstappen a qualifié son résultat de « pas mauvais », tout en ajoutant que sa sortie finale sur piste n’avait pas « été la plus propre ».

Perez a réalisé le troisième temps des qualifications, vendredi, devant Carlos Sainz fils (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Aston Martin). Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) partira de la neuvième position.

Les deux voitures Aston Martin ont connu des difficultés avec leur système de réduction de la traînée, qui fonctionnait de façon intermittente.

« Nous avons perdu du temps et nous allons faire de notre mieux pour régler le problème avant de retourner en piste », a déclaré Stroll, dans un communiqué d’Aston Martin.

Pierre Gasly (Alpine) a connu une journée difficile, se contentant de la 19e place après avoir frappé le mur lors de la première séance de qualification. Lors des essais libres, tenus plus tôt en journée, sa voiture avait pris feu.

PHOTO SERGEI GRITS, ASSOCIATED PRESS Le Français Pierre Gasly est venu encastrer son Alpine, là même où Nyck de Vries avait échoué.

L’accident de Gasly a mené au deuxième drapeau rouge de la séance de qualification. Précédemment, Nyck de Vries a négocié un virage avec trop de vitesse au point d’envoyer sa AlphaTauri dans un mur. Il partira de la 20e et dernière position.

Exceptionnellement, la séance de qualification tenue vendredi servait à déterminer la grille de départ en vue de la course de dimanche.

Une épreuve sprint sera disputée samedi et la grille de départ de cette course sera déterminée à la suite d’une autre séance de qualification, moins longue que celles habituellement disputées les samedis.

À ce sujet, Stroll a dit avoir apprécié cette nouvelle formule, qui sera reprise lors de cinq autres courses durant la saison.

PHOTO LEONHARD FOEGER, REUTERS Lance Stroll au volant de sa Aston Martin

« C’était excitant d’aller directement en qualification et ça rend la journée du vendredi plus intéressante. Nous savons que ce sera un défi de recommencer le processus dès le départ samedi matin avant d’avoir pris part à des essais, mais j’ai hâte. »

Ce calendrier modifié, ce week-end, faisait en sorte qu’il n’y a eu qu’une seule séance d’essais libres — d’une durée d’une heure — qui a été perturbée par l’incendie au bolide de Gasly et une série d’incidents qui ont nécessité des drapeaux jaunes.

Dans un week-end typique, les pilotes participent à trois séances d’essais libres, réparties sur deux jours, avant de prendre part aux qualifications, le samedi après-midi.

« Je suis vraiment, vraiment heureux de ce tour (de piste). Pour les pilotes, c’est un week-end qui amène des défis à cause du très peu de temps pour les essais », a fait remarquer Leclerc.

« Nous n’avons eu qu’une seule séance d’essais et ensuite, il nous fallait être prêts. Mais la sensation était bonne dès le départ. Nous sommes donc vraiment heureux. »