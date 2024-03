PHOTO BRANDON DILL, ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Même quand on souligne que Shai Gilgeous-Alexander a été nommé l’athlète de l’année au Canada, l’Ontarien reste bien modeste.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Le garde du Thunder a officiellement reçu le trophée Northern Star vendredi matin à l’approche du match des siens à Toronto, contre les Raptors.

Gilgeous-Alexander est candidat au titre de joueur le plus utile dans la NBA cette saison. Oklahoma City a débuté la journée au sommet de l’Ouest et en plus, l’athlète de Hamilton va représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris, cet été.

« C’est une bénédiction. Beaucoup de gens se donnent au travail et font beaucoup de bonnes choses, sans obtenir les opportunités que j’ai eues, a dit Gilgeous-Alexander.

« Je me sens humble que ça porte fruit. Il y a aussi un peu de chance là-dedans. C’est tout ce qu’une jeune personne peut demander. »

Le joueur de 25 ans a eu un rôle déterminant dans le bronze du Canada à la Coupe du monde, en septembre. Il fait également partie des 14 joueurs qui se sont engagés à prendre part aux Jeux olympiques d’été.

Il a poursuivi sur sa lancée dans la NBA cette saison avec des moyennes de 30,9 points, 6,4 passes et 5,6 rebonds par match, aidant le Thunder à montrer une fiche de 48-20.

Il a un brillant taux de succès de 54,4 % en jeu continu (la meilleure fréquence des gardes de la NBA), et ses 2,1 vols par match sont un sommet dans le circuit.

« C’est excitant, a dit SGA. Je veux voir quels autres efforts je peux déployer et quelles sont les choses que je peux accomplir de plus. »

Il est seulement le deuxième joueur de la NBA à remporter le Northern Star après Steve Nash avec les Suns de Phoenix, en 2005.

Cet honneur est donné au terme d’un scrutin impliquant des journalistes sportifs de partout au Canada. Ils représentent notamment le Toronto Star, la Presse Canadienne, FAN590, la Presse, le Globe and Mail, CBC, Rogers Sportsnet, CTV/TSN et Postmedia.

Bien qu’il ait remporté le prix le 11 décembre, il n’a pu le recevoir en personne que vendredi. L’honneur lui a été remis par Dave Washburn, qui dirige le contenu sportif du Toronto Star.

« C’est incroyable, a dit Gilgeous-Alexander. C’est dur de trouver les mots, sachant que des gars comme Steve Nash l’ont obtenu et en tenant compte du chemin que j’ai parcouru. Ça semblait presque impossible, mais c’est spécial d’accomplir certaines des choses qu’il a faites. »

Le Québécois Luguentz Dort, son coéquipier avec OKC et avec le Canada, a dit que c’est formidable de voir son ami réussir.

« C’est une grande récompense, a déclaré l’athlète de Montréal-Nord. De voir mon coéquipier et un de mes frères le réaliser, ça me rend vraiment heureux. »

L’entraîneur-chef du Thunder, Mark Daigneault, a dit que c’est le résultat des efforts de Gilgeous-Alexander sur le terrain et en dehors.

« Les gars travaillent tellement fort et font tellement de sacrifices », a dit Daigneault. Ils sont tous des licornes en faisant partie de la NBA-pas juste Shai, même s’il est évidemment un grand joueur.

« Chaque joueur de la NBA a une histoire épatante et il y a tellement de travail derrière ça. Quand on le reconnaît, je suis toujours extrêmement heureux, juste venant du fait qu’on voit à quel point ils travaillent fort. »

Le match OKC-Toronto vendredi aura lieu à compter de 19 h, à Sportsnet One.