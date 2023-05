Bob Myers et ses quatre trophées de championnats

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Bob Myers ne sera pas de retour comme président et directeur général

(San Francisco) Bob Myers ne sera pas de retour comme président et directeur général des Warriors de Golden State après avoir assemblé une équipe qui a remporté quatre championnats en l’espace de huit saisons et atteint la finale de la NBA lors de cinq saisons consécutives de 2015 à 2019.

Janie Mccauley Associated Press

Le contrat de Myers arrive à échéance à la fin du mois de juin et il ne sera pas renouvelé. Un porte-parole de l’équipe a confirmé le départ de Myers mardi.

Myers a été nommé directeur général des Warriors en 2012 et l’équipe a remporté un premier championnat en 40 ans d’histoire en 2015, face aux Cavaliers de Cleveland.

Les Warriors ont aussi triomphé en 2017 et 2018, également face aux Cavaliers. Ils ont perdu en finale en 2016 face aux Cavaliers et en 2019 contre les Raptors de Toronto.

Ils ont reconquis leur titre en 2022 face aux Celtics de Boston.

Menés par l’entraîneur Steve Kerr et le joueur étoile Stephen Curry, les Warriors ont aussi bénéficié de l’acquisition de Kevin Durant en 2016 pour devenir une dynastie dans la NBA.

Myers, qui est âgé de 48 ans, est reconnu pour s’impliquer dans le travail quotidien des entraîneurs et des joueurs, ce qui est rare pour un directeur général. Il n’hésitait pas non plus à parler aux joueurs durant les matchs.