(Sydney) Il ne reste plus qu’un billet pour les quarts de finale du Mondial féminin de basket à Sydney, que Porto Rico et la Corée du Sud se disputeront mardi, après la qualification lundi de cinq nouvelles sélections et l’élimination du Japon, vice-champion olympique.

Agence France-Presse

Après les États-Unis et le Canada, la Chine, la Belgique, l’Australie, la Serbie et la France ont poinçonné à leur tour leur billet pour les quarts de finale, programmés jeudi.

Devant son public, l’Australie, pourtant privée de sa meilleure joueuse Bec Allen, touchée aux côtes dimanche, a renversé le Canada, qualifié avant le match et en tête jusqu’aux 5 dernières minutes, grâce au duo Ezi Magbegor (16 point)-Samantha Whitcomb (15 points).

Pour terminer à l’une des deux premières places de la poule B et ainsi s’assurer d’éviter les États-Unis en quarts de finale, les « Opals » australiennes devront battre le Japon mardi et compter sur un faux pas de la France ou du Canada, qui comptent aussi trois victoires avant d’affronter respectivement la Serbie et le Mali.

En cas d’égalité à trois, l’Australie sera en effet derrière le Canada et la France à la différence de points.

Le succès des Australiennes a qualifié la Serbie après son deuxième succès, contre le Mali (81-68), et éliminé le Japon (une victoire) battu par la France (67-53).

Les Bleues se sont qualifiées en prenant leur revanche de la dernière demi-finale des JO (défaite 87-71).

À noter qu’une bagarre a éclaté entre deux joueuses maliennes, Salimatou Kourouma et Sika Koné, la meilleure joueuse de la sélection, dans les couloirs de l’Olympic Park Sports Center après la défaite contre la Serbie, a constaté un journaliste de l’AFP. Les deux joueuses en sont venues aux mains en zone mixte devant les journalistes avant d’être séparées par des coéquipières.

Dans la poule B, le vainqueur du match de mardi entre Porto Rico et la Corée du Sud, qui comptent une victoire chacun, décrochera le dernier billet pour les quarts de finale.

L’équipe qui l’emportera entre la Chine et la Belgique, facilement qualifiées lundi (95-60 contre Porto Rico et 85-55 face à la Bosnie-Herzégovine), sera elle tête de série pour le tirage des quarts de finale.

En compagnie des États-Unis, qui ont battu le record de points de l’histoire du Mondial en en inscrivant 145 contre la Corée du Sud.

Les Américaines, vainqueures 145 à 69, effacent des tablettes le record du Brésil datant de 1990 (143-50 contre la Malaisie).

Les résultats de lundi

Poule A

Belgique–Bosnie-Herzégovine 85-55

Corée du Sud-États-Unis 69-145

Chine-Porto Rico 95-60

Poule B

Serbie-Mali 81-68

France-Japon 67-53

Canada-Australie 72-75

Le programme de mardi (5e et dernière journée des poules)

Poule A

(1 h 30) Porto Rico-Corée du Sud

(3 h 30) Chine-Belgique

(4 h) États-Unis–Bosnie-Herzégovine

Poule B