Kemy Ossé et Hernst Laroche nommés capitaines

Les Montréalais Kemy Ossé et Hernst Laroche sont les premiers capitaines de l’histoire de l’Alliance.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’organisation en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, jeudi matin.

Dans le cas de Kemy Ossé, c’est loin d’être une surprise. Celui qui a grandi dans le quartier Parc-Extension a été le premier joueur à signer un contrat avec l’Alliance, en mars. Il est le seul de l’équipe à avoir déjà disputé une saison complète dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). À 29 ans, il fait partie des quelques joueurs d’expérience du club, majoritairement jeune.

« C’est un honneur d’avoir été choisi par Vincent Lavandier, avec qui je vais devoir communiquer constamment tout au long de la saison, a-t-il indiqué par voie de communiqué. Avec l’aide d’Hernst et de Vincent, j’ai hâte de guider les joueurs un peu plus jeunes et de faire tout ce qu’il faut pour mener l’équipe à un championnat. »

Lors de la première journée du camp d’entraînement, lundi, Ossé disait avoir déjà conscience de son rôle de leader. « Je vais devoir être très vocal, parler beaucoup, c’est normal, avait-il mentionné. J’accepte ce défi-là. »

Dans le cas de Hernst Laroche, il est l’un des plus vieux de l’équipe. À 33 ans, le produit du Cégep Vanier a évolué en Europe au cours des huit dernières années. Il a notamment joué en Ukraine, en République Tchèque, en Hongrie, en France, en Argentine et en Tunisie. Il a également joué avec l’équipe nationale haïtienne lors des pré qualifications de la FIBA AmeriCup en 2018.

« Je suis extrêmement fier, heureux et honoré d’avoir été sélectionné comme capitaine de l’équipe, a déclaré Laroche par voie de communiqué. J’ai hâte d’utiliser l’expérience que j’ai acquise au fil du temps pour guider les plus jeunes, motiver l’équipe et m’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde. »

« J’aime bien fonctionner avec deux capitaines, s’est exprimé l’entraîneur-chef Vincent Lavandier. C’est important pour moi d’avoir un joueur qui connait bien la ligue et qui est un leader vocal, Kemy, ainsi qu’un joueur ayant une grande expérience dans le monde professionnel comme Hernst. Kemy et Hernst sont les deux joueurs idéaux pour ce rôle. »

Rappelons que le premier camp d’entraînement est en marche depuis lundi à l’Auditorium de Verdun. Il se terminera mardi prochain, à la veille du premier match de l’équipe contre les Honey Badgers, à Hamilton.