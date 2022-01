Pascal Siakam (43) a inscrit 30 points, 10 aides et 10 rebonds pour son deuxième triplé en carrière

(Milwaukee) Pascal Siakam a inscrit 30 points, 10 aides et 10 rebonds pour son deuxième triplé en carrière et les Raptors de Toronto sont venus de l’arrière pour surmonter un déficit de 15 points et vaincre les Bucks de Milwaukee 103-96, samedi soir.

Steve Megargee Associated Press

OG Anunoby a ajouté 24 points et a aidé les Raptors à porter leur fiche à 3-0 cette saison contre les champions en titre de la NBA. Les Bucks ont affiché un taux de conversion des lancers de 33,8 %, leur plus bas cette saison.

Giannis Antetokounmpo a mené les Bucks avec 30 points, réussissant ses 17 lancers francs, mais il n’a réussi que six de ses 17 tirs du terrain. Il n’était pas en uniforme lors des deux défaites contre les Raptors cette saison, soit celle de 97-93 à Toronto, le 2 décembre, et celle de 117-111 à Milwaukee, le 5 janvier.

Fred VanVleet a pour sa part récolté 17 points pour les Raptors et son coéquipier Chris Boucher a obtenu 15 points et sept rebonds.

Après être resté assis au banc deux minutes en raison de ses cinq fautes, Siakam est retourné au jeu avec 6 : 46 à faire au cadran. Siakam a réussi un panier de trois points, devant le banc des Bucks, qui a brisé l’égalité et donné l’avance pour de bon aux Raptors avec 5 : 53 à jouer.

Gary Trent fils, Scottie Barnes et le Québécois Khem Birch n’ont pas été en uniforme pour les Raptors en raison de blessures.