(Toronto) Privés de plusieurs de leurs éléments qui ont été inscrits au protocole COVID-19 de la NBA, les Raptors de Toronto ont accordé des contrats d’une durée de 10 jours à trois joueurs, jeudi, en vertu de la « clause de sauvegarde » en place dans la ligue.

La Presse Canadienne

Ces joueurs sont les avants Juwan Morgan et D. J. Wilson ainsi que le garde Tremont Waters. Ils proviennent tous trois de la G League.

Ces embauches temporaires surviennent au lendemain du report du match des Raptors prévu à Chicago, face aux Bulls, parce que la formation torontoise n’avait pas le minimum de huit joueurs requis pour jouer cette partie.

Au sein des Raptors, les partants OG Anunoby, Pascal Siakam, Fred VanVleet, Scottie Barnes et Gary Trent fils se trouvent inscrits dans le protocole COVID-19 de la NBA.

Malachi Flynn, Precious Achiuwa et Dalano Banton sont également indisponibles en raison de soucis liés à la COVID-19.

Les joueurs inscrits au protocole de la NBA n’ont pas nécessairement obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage à la COVID-19.

De plus, le centre Khem Birch ne peut pas jouer à cause d’une enflure à un genou, Justin Champagnie est non disponible en raison d’une maladie non liée à la COVID-19 et David Johnson est à l’écart à cause d’une blessure à un mollet.

Les Raptors doivent jouer leur prochain match le lendemain de Noël à Cleveland, face aux Cavaliers.