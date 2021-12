(Toronto) Il y avait des chandails de Shai Gilgeous-Alexander dans les gradins du Scotiabank Arena, mercredi soir. Luguentz Dort pouvait entendre ses partisans crier son nom.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Le Scotiabank Arena est peut-être le domicile des Raptors, mais les deux Canadiens du Thunder d’Oklahoma City aiment jouer à Toronto, où les rêves de basketball de tant de joueurs canadiens ont pris forme.

Et on l’a vu, alors que les deux joueurs ont guidé le Thunder vers une victoire serrée de 110-109 aux dépens des Raptors.

« C’est un sentiment excitant, a dit Gilgeous-Alexander. J’ai grandi en regardant ce terrain. L’ambiance était électrique. Chaque fois que je suis venu ici, c’était le cas et c’est très plaisant de jouer à Toronto. Ce n’est pas différent pour Lu Dort, même s’il a grandi à Montréal. »

Gilgeous-Alexander, qui est originaire de Hamilton, et Dort, de Montréal, ont totalisé 48 points contre la formation torontoise. Les brillantes passes de Gilgeous-Alexander, particulièrement sur le dernier panier du Thunder, et l’étouffante défensive de Dort sont les principales raisons de la victoire de l’équipe d’Oklahoma City.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Shai Gilgeous-Alexander et Gary Trent Jr.

Dort a répété les commentaires de son compatriote. Cet arrêt à Toronto était attendu pour eux.

« Comme enfant, tous les Canadiens rêvent de jouer dans cet aréna et c’était très bien d’avoir beaucoup de personnes de Montréal qui sont venues m’encourager. Même certaines personnes que je ne connaissais pas ont crié mon nom dans la foule, a déclaré Dort. Ça faisait du bien. C’est toujours plaisant de revenir au pays. »

Gilgeous-Alexander a été au cœur d’une séquence de 25-3 du Thunder lors d’un troisième quart pivot, mais c’est son jeu avec neuf secondes à écouler qui a confirmé la victoire des siens. Le Canadien de 23 ans a attiré quatre joueurs des Raptors et il a passé le ballon à Mike Muscala, fin seul, qui a réussi un panier de trois points.

« J’ai remarqué que les Raptors utilisaient une boîte plus un, alors je savais que dès que je me défaisais de mon joueur, il y aurait quatre joueurs qui m’attendraient, a mentionné Gilgeous-Alexander à propos du schéma défensif des Raptors. J’ai voulu attirer le plus de joueurs possible, feinter un tir et quand j’ai vu que Mike était libre, je savais ce que j’avais à faire. »

L’entraîneur-chef du Thunder, Mark Daigneault, espérait un grand match de ses deux joueurs canadiens, affirmant qu’ils « sont très fiers d’où ils viennent ».

Daigneault a eu de bons mots à propos du type de leader que Gilgeous-Alexander est en train de devenir.

« Il est incroyablement confiant dans sa peau et en tant que personne, a-t-il expliqué. Il ne regarde pas à gauche et à droite pour savoir comment agir ou comment penser, il est sa propre personne. Il équilibre également ça avec une grande humilité. »

La charpente de Dort, digne d’un secondeur au football, et ses pieds rapides ont fait de lui l’un des joueurs les plus féroces en défensives. Il a tenu en échec Fred VanVleet pendant la majorité de l’affrontement de mercredi.

Le Québécois se développe aussi comme une sérieuse menace offensive.

« Défensivement, il est un luxe pour nous, a souligné Daigneault. Il y a beaucoup de joueurs de périmètre dans la ligue qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit, mais nous avons un joueur élite contre ces gars-là. Luguentz est difficile à affronter parce qu’il ne te lâche jamais, il a un bon physique et c’est un grand athlète. »

Il y avait un total de cinq Canadiens dans les deux formations, mercredi. C’est une statistique qui devient de plus en plus commune dans la NBA. Il y avait 18 Canadiens à travers la ligue lors du match d’ouverture de la saison, ce qui constitue un record pour le pays.

Les Raptors comptent trois Canadiens dans leur formation, soit Chris Boucher, Khem Birch et la recrue Dalano Banton, qui est devenu le premier joueur originaire de Toronto à être repêché par l’équipe.