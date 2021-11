Svi Mykhailiuk (14) et Marcus Smart (36)

(Toronto) Les défaites s’accumulent pour les Raptors de Toronto qui semblent à court de ressources en raison des nombreuses blessures qui affligent plusieurs éléments clés de la formation.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Dimanche, Marcus Smart a marqué 21 points pour mener les Celtics de Boston à une victoire de 109-97 sur les Raptors, qui entamaient une séquence de sept parties à domicile. Avec cette défaite, les Raptors (9-12) ont perdu neuf de leurs 12 derniers affrontements.

Fred VanVleet a récolté 27 points dans la défaite, alors que la recrue Scottie Barnes en a ajouté 21, récupérant aussi sept rebonds. Pascal Siakam a terminé la rencontre avec 18 points et sept rebonds ; Svi Mykhailiuk a enfilé 12 points ; et Precious Achiuwa a été le plus actif au rebond avec neuf ballons récupérés.

Chez les Celtics (11-10), Al Horford a contribué à la victoire avec 17 points et 11 rebonds.

Parmi les absents dans le camp torontois, on note OG Anunoby, blessé à la hanche, Gary Trent fils, blessé à un mollet, et Khem Birch, blessé à un genou.

En retard 84-78 au quatrième quart, les Raptors ont vu Mykhailiuk enchaîné cinq points pour rétrécir l’écart à un seul point, mais Smart a répliqué avec deux tirs de trois points pour déclencher une poussée de 14-2 des Celtics qui n’ont plus regardé derrière.

Avant le début du match, les Raptors ont annoncé que le vétéran Goran Dragic avait quitté l’équipe pour des raisons personnelles. Dragic a été peu utilisé cette saison, alors que l’organisation préfère donner du temps de jeu aux jeunes gardes comme Trent Jr. et Dalano Banton.