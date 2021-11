Gary Trent Jr. et Scottie Barnes

(Philadelphie) Gary Trent fils et Fred VanVleet ont marqué sur des tirs de trois points alors qu’il restait 1 : 10 à jouer au dernier quart pour permettre aux Raptors de Toronto de battre les 76ers de Philadelphie, 115-109 jeudi soir.

Dan Gelston Associated Press

VanVleet a réussi six paniers de trois points et marqué un total de 32 points, et Trent en a ajouté 20 pour aider les Raptors dans la victoire,

Philadelphie jouait sans Joel Embiid, Isaiah Joe et Matisse Thybulle qui sont toujours placés sur la liste du protocole lié à la COVID-19 de la NBA.

Seth Curry est revenu au jeu après une blessure au pied et Tobias Harris a marqué 19 points à son retour d’une absence de six matchs après avoir été testé positif à la COVID-19.

Tyrese Maxey a marqué 33 points pour les Sixers qui ont perdu trois matchs consécutifs.

Andre Drummond avait donné l’avance aux Sixers 109-107 avec 1 : 44 à faire au match, il a ensuite bloqué un tir sur la possession suivante, soulevant ainsi la foule.

Trent, cependant, a réussi un tir de trois points avec 1 : 10 à jouer, ce qui a donné l’avantage aux Raptors.

OG Anunoby a réussi 20 points dans la victoire.

Les Raptors seront de retour à la maison samedi pour affronter les Pistons de Detroit.