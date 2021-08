(Los Angeles) Kawhi Leonard va signer une prolongation de contrat avec les Clippers de Los Angeles, en dépit du fait qu’il ratera la majeure partie de la prochaine saison en raison d’une blessure au genou.

Joe Reedy Associated Press

Une personne au courant des négociations a affirmé à l’Associated Press vendredi que les deux clans avaient toujours quelques détails à régler avant de faire une annonce.

La source a requis l’anonymat, puisque l’entente n’a pas été officialisée.

Les Clippers ont atteint la finale de l’Ouest la saison dernière, où ils ont perdu en six matchs contre les Suns de Phoenix.

L’équipe s’est aussi entendue avec le meneur Reggie Jackson pour une prolongation de contrat et a fait l’acquisition de Justise Winslow.

Même si Leonard a choisi de ne pas se prévaloir de l’année d’option prévue à son contrat pour la prochaine saison, il était attendu qu’il demeure avec les Clippers.

Il sera en mesure de signer un nouveau contrat qui représentera au maximum 35 % de la masse salariale de l’équipe, ce qui va lui permettre de toucher au-delà de trois millions de plus pour la prochaine campagne.

Leonard a maintenu une moyenne de 24,8 points et 6,5 rebonds par match la saison dernière. Il a été encore plus dominant en séries éliminatoires, lors desquelles sa moyenne a été de 30,3 points et 7,7 rebonds par partie.

Son parcours a toutefois pris fin lors du quatrième match de la série demi-finale de l’Ouest contre le Jazz de l’Utah, alors qu’il s’est blessé au genou droit.

Jackson a maintenu une moyenne de 17,8 points lors des dernières séries éliminatoires.

Winslow a été ennuyé par des blessures pendant les deux dernières campagnes. Sa moyenne a été de 6,8 points par match en 26 rencontres la saison dernière avec les Grizzlies de Memphis.

Yahoo Sport a rapporté en premier la nouvelle concernant Leonard, tandis qu’ESPN a d’abord révélé les informations concernant Jackson et Winslow.