La province comptera dès septembre son propre circuit pré-universitaire de basketball.

Frédérick Duchesneau La Presse

La ligue, nommée NPUBA, regroupera cinq formations : Team Thetford – qui a notamment contribué au développement de Chris Boucher, des Raptors de Toronto –, Shawinigan Prep, le Collège Saint-Jean-Vianney, Lennoxville Prep et l’Institut de sport Dynastie.

Chaque club disputera 16 matchs répartis sur 5 segments « afin de minimiser les dépenses liées aux déplacements et attirer le maximum de recruteurs », explique-t-on dans le communiqué.

« On voulait garder le nombre d’équipes bas afin de s’assurer d’avoir le niveau de jeu le plus élevé possible. On a regroupé des programmes solides, réputés pour attirer les joueurs internationaux de premier plan, mais l’objectif demeure de contrer l’exode québécois vers les États-Unis et l’Ontario », souligne Alexandre Victor, de l’Institut de sport Dynastie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Alexandre Victor, de l’Institut de sport Dynastie.

Depuis plusieurs années, des équipes québécoises voyagent vers l’Ouest et le Sud pour participer à ce type de ligues offrant une meilleure visibilité.

« On compte 46 universités anglophones en U Sports et 351 en NCAA division 1, en plus des autres divisions aux États-Unis. Le système en place au Québec n’est pas adapté. Les jeunes n’auront plus à quitter la province pour maximiser leurs chances », fait valoir Francis Mondou, de Shawinigan Prep.

La NPUBA sera axée sur la qualification universitaire par le modèle nord-américain de la 12e année, que l’on dit « plus flexible et plus approprié pour le sport élite pré-universitaire ».

Les cinq formations font affaire avec la Northern Pre-University, fournisseuse académique de la NBA Academy.