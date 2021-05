(Milwaukee) Les Bucks ont de peine et de misère battu les Wizards, un résultat qui donne une petite lueur d’espoir aux Raptors de Toronto.

Associated Press

Jrue Holiday a inscrit 29 points et Milwaukee a défait Washington 135-134, mercredi.

Les Raptors sont désormais à trois matchs des Wizards et de la 10e place, la dernière donnant accès au tournoi de qualification.

Voilà donc un peu de suspense en vue de l’affrontement Wizards contre Raptors à Tampa, jeudi.

Si les Raptors l’emportent et qu’ils excellent lors des matchs suivants (et que les Wizards trébuchent), on pourrait voir ces deux clubs nez à nez — dans un tel cas, le bris d’impasse irait en faveur du club torontois.

Russell Westbrook a obtenu 29 points, 17 passes et 12 rebonds dans une cause perdante. Bradley Beal y est allé de 42 points.

Giannis Antetokounmpo a récolté 23 points chez les Bucks.