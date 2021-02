Kyle Lowry et Fred VanVleet

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Dans un match présenté en grande vitrine aux États-Unis (à ESPN), les Raptors de Toronto ont envoyé un message fort en l’emportant 123-117 devant les Nets de Brooklyn, vendredi.

La Presse Canadienne

Plusieurs joueurs ont été exceptionnels pour les champions de 2019, qui ont égalé leur meilleure séquence de la saison avec un troisième gain d’affilée.

Pascal Siakam a réussi 33 points, un sommet pour lui cette saison. Il a aussi fourni 11 rebonds, trois vols et un bloc.

Kyle Lowry a inscrit 30 points et sept passes.

Norman Powell a obtenu 18 points-un de plus que le Montréalais Chris Boucher, qui a aussi récolté neuf rebonds et deux blocs.

Les Raptors ont bonifié leur rendement à 10-12.

« Nous devenons meilleurs à chaque match, a mentionné Lowry. Nous avons une meilleure compréhension de certaines choses, à l’attaque et en défense. »

Après avoir été déclaré non disponible à la dernière minute (protocole de la NBA concernant la COVID-19), Kevin Durant, des Nets, a finalement eu le feu vert pour jouer-pour un certain temps.

Il a fait son entrée dans le match avec 4:13 à disputer au premier quart, remplaçant James Harden.

Mais, dans un revirement des plus curieux, il a été déclaré inapte à jouer avec 7:36 à écouler au troisième quart, et donc enlevé du match, en raison justement du protocole en lien à la COVID-19.

En janvier, Durant a raté trois matchs en lien à ce protocole.

Durant a obtenu huit points-et commis cinq fautes-en 19 minutes, vendredi.

Durant est au deuxième rang de la NBA avec 30,8 points par match, en moyenne. Il a pris part à 18 des 24 matchs des Nets.

Toronto a pris le contrôle tôt, et ce n’est qu’au début du troisième quart que Brooklyn a mené pour la première fois.

Les Raptors ont été dynamiques au premier quart, y prenant les devants 34-23. À la demie, ils avaient l’avance par quatre points.

Un brillant rebond offensif de Boucher a donné une priorité de 95-92 aux visiteurs, puis le score est allé à 108-108.

Avec 3 : 10 au cadran, Lowry a donné les devants 114-110 aux Raptors avec un tir de trois points. Quelques instants plus tard, il a été complice d’un tir en foulée de Boucher.

Peu après, un appel à réviser une décision est allé en faveur de Nick Nurse ; c’était bel et bien un bloc de Siakam sur le jeu, et non une faute.

Joe Harris a signé un tir de trois points, mais Fred VanVleet a répliqué avec son seul tir réussi du genre, en neuf tentatives.

Les Raptors prenaient le contrôle 119-113, avec 1:46 au cadran.

Siakam a complété la soirée avec un tir en foulée et des lancers francs.

« Dès le départ, nous avions le sentiment que nous pouvions gagner, a dit Nurse. C’est devenu cahoteux, mais nous avons fait de gros jeux à la fin. »

Il est prévu que les Raptors jouent à Atlanta samedi soir.

OG Anunoby ratait un cinquième match d’affilée, en raison d’une élongation au mollet gauche.

Joe Harris a fourni 19 point pour les Nets, qui avaient prévalu à leurs six derniers matchs au Barclays Center.