Montréal aura une équipe dans la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL) en 2022. Les dirigeants du circuit espèrent aussi qu’une formation s’établisse à Québec dans un avenir rapproché.

Pascal LeBlanc

La Presse

Le commissaire de la CEBL, Mike Morreale, a confirmé à La Presse la nouvelle d’abord rapportée par Kwabena Oduro, de CBC.

L’endroit où les matchs seront disputés n’a pas encore été officialisé. L’annonce se fera plus tard cette année.

Après une première saison avec six équipes, en 2019, la CEBL compte maintenant sept formations – quatre en Ontario et une dans chacune des provinces de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

La saison de 20 rencontres s’étend de mai à août et se termine par un tournoi de type « Final Four ». M. Morreal espère faire de son circuit « la ligue et l’option de divertissement numéro un au Canada, pendant le printemps et l’été ».

Notons que le Québécois Charles Dubé-Brais, ancien entraîneur dans l’organisation des Raptors de Toronto, vient tout juste d’être nommé entraîneur-chef des BlackJacks d’Ottawa. Le directeur général adjoint de l’équipe, Andy Rautins, a déjà joué dans la NBA. Le Montréalais Joel Anthony, double champion avec le Heat de Miami, est aussi membre de l’organisation des Honey Badgers d’Hamilton.