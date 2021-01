(Philadelphie) Les 76ers de Philadelphie seront privés de leurs joueurs étoiles Ben Simmons et Joel Embiid samedi et aligneront le minimum requis de huit joueurs actifs, après avoir été décimés par les blessures et la COVID-19.

The Associated Press

Le garde des Sixers Seth Curry a reçu un diagnostic positif au coronavirus pendant que son équipe jouait contre les Nets de Brooklyn jeudi, forçant l’équipe à se confiner pendant une journée supplémentaire dans son hôtel new-yorkais afin de se soumettre à une ronde supplémentaire de tests de dépistage.

L’entraîneur-chef Doc Rivers a déclaré avant la rencontre face aux Nuggets de Denver que les Sixers disposeront de sept joueurs, puisque Mike Scott sera actif, mais qu’il ne jouera pas à cause d’une blessure.

Rivers a exprimé sa crainte de devoir disputer un match avec un tel effectif, en mentionnait qu’il était préoccupé « pour la santé de nos joueurs sur le plancher ».

Les joueurs disponibles samedi soir sont : Danny Green, Dwight Howard, Tyrese Maxey, Tony Bradley, Isaiah Joe, Dakota Mathias et Paul Reed.