Christian Woods (à droite) des Pistons de Détroit, et Al Horford, des 76ers de Philadelphie se disputent un rebond le 11 mars 2020.

(Los Angeles) L’ailier des Pistons de Détroit, Christian Wood, est le premier joueur NBA parmi la quinzaine ayant contracté le coronavirus à être totalement rétabli, rapportent plusieurs médias jeudi.

Agence France-Presse

Wood, testé positif à la COVID-19 le 15 mars, est guéri ont dans un premier temps indiqué The Athletic et ESPN, citant des sources anonymes, avant que son agent, Adam Pensack, ne déclare au quotidien Detroit Free Press que le joueur « se sentait très bien et complètement rétabli ».

PHOTO CHRISTIAN PETERSEN, AFP Christian Wood.

L’Américain de 24 ans a été le troisième joueur de la NBA à être déclaré positif, après le Français Rudy Gobert et son coéquipier du Utah Jazz Donovan Mitchell.

Deux tests de coronavirus négatifs à au moins 24 heures d’intervalle sont nécessaires pour acter une guérison totale.

Cette saison, Woods compilait 13,1 points et 6,3 rebonds de moyenne par match.