LA NBA a annoncé mercredi soir l’interruption de sa saison jusqu’à nouvel ordre, en raison des craintes liées au coronavirus.

« La NBA utilisera cette pause pour déterminer les prochaines étapes en ce qui concerne la pandémie de coronavirus », a dit le circuit Silver, par communiqué.

Cela découle d’un test positif à la COVID-19 d’un joueur du Jazz de l’Utah.

Une personne au courant du dossier a dit que le joueur en question est le Français Rudy Gobert. La source s’est confiée de façon anonyme, car ni la NBA ni le Jazz n’ont confirmé un test positif préliminaire.

Rudy Gobert

Plus tôt mercredi, le match où le Thunder d’Oklahoma City devait accueillir le Jazz avait été remis à cause de « circonstances imprévues ».

Les formations de départ avaient été annoncées, et le match semblait sur le point de débuter. Mais après que les arbitres aient discuté entre eux, les clubs sont retournés aux vestiaires, puis les officiels ont quitté le terrain eux aussi.

Le match a officiellement été reporté environ 35 minutes plus tard.

Une deuxième source ayant parlé à l’AP de façon anonyme a dit que la ligue s’attend à une interruption d’au moins deux semaines.

Également plus tôt en journée, les propriétaires de la NBA ont tenu une conférence téléphonique au sujet des inquiétudes reliées à la COVID-19.

Selon une source au courant des discussions, ceux-ci penchaient en faveur de présenter les matchs à huis clos durant un certain temps, plutôt que de reporter toutes les rencontres.

À ce moment-là, il a été rapporté que les propriétaires devaient en parler de nouveau jeudi, en vue de faire une annonce officielle.

