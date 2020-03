Le moment-phare du March Madness est le « final four » qui réunit les quatre dernières équipes en lice dans des demi-finales, puis une finale désignant le champion national.

Les tournois masculin et féminin du March Madness seront disputés sans partisans, en raison des craintes liées au coronavirus.

Ralph D. Russo

Associated Press

Le président de la NCAA, Mark Emmert, a déclaré que les matchs ne seraient pas ouverts au grand public en raison des craintes liées à la propagation de la COVID-19.

PHOTO SUSAN WALSH, AP Mark Emmert, président de la NCAA

Seuls certains membres des familles et le personnel essentiel seront admis dans les arénas.

Le comité consultatif de la NCAA, composé d’experts médicaux, a recommandé de ne pas organiser d’événements sportifs ouverts au grand public.

Emmert a ajouté que la NCAA envisage aussi de déplacer le Final Four masculin du Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta, vers un aréna plus petit.

L’identité des 68 équipes du tournoi masculin doit être dévoilée dimanche, et celle des 64 équipes féminines lundi.

Les matchs débuteront mardi et mercredi du côté des hommes à Dayton. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, compte donner un ordre pour restreindre l’accès des spectateurs aux événements sportifs à l’intérieur.

La section Mid-American a annoncé mardi que le public ne serait pas admis à ses matchs au Rocket Mortgage FieldHouse, à Cleveland. Le tournoi féminin a débuté mercredi.

La section Big West a annoncé une décision similaire, ne permettant pas aux partisans d’assister aux rencontres cette semaine au Honda Center, à Anaheim.

Les tournois régionaux battent leur plein. La section Atlantic Coast en est au deuxième jour de son tournoi masculin de cinq jours à Greensboro, en Caroline du Nord, et le Pac-12 a disputé le premier match de son tournoi mercredi, à Las Vegas.

Plus tard mercredi, la section Southeast devait amorcer son tournoi masculin à Nashville, le Big East au Madison Square Garden et le Big Ten à Indianapolis.

Il n’était pas prévu de restreindre l’accès aux fans à ces événements.

Au March Madness masculin, les sites des premier et deuxième tours, du 19 au 22 mars, sont Cleveland, Spokane, Albany, Sacramento et Omaha.

Les quatre sites du deuxième week-end sont Indianapolis, Los Angeles, Houston et New York.

Le Final Four est prévu au Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta. Il y aura les demi-finales le 4 avril et le match de championnat le 6 avril.

Du côté féminin, les matchs des premier et deuxième tours débuteront le 21 mars, à 16 endroits.

Les championnats régionaux auront lieu à Dallas, Portland, Greenville, en Caroline du Sud et Fort Wayne, en Indiana. Le Final Four aura lieu à La Nouvelle-Orléans, les 3 et 5 avril.