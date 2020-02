PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS

(Indianapolis) Serge Ibaka a récolté 22 points et les Raptors de Toronto ont mérité un 13e gain de suite, vendredi, infligeant un revers de 115-106 aux Pacers de l’Indiana.

La Presse canadienne

Ibaka et quatre autres joueurs des Raptors ont chacun réussi trois tirs de trois points.

Le dernier tir du genre d’Ibaka a été important, donnant une avance de 104-99 aux visiteurs, à mi-chemin au dernier quart.

Peu après, Terence Davis a signé des dunks bonifiant le coussin à 109-99 et 113-103.

Fred VanVleet a fourni 20 points, trois de plus que Davis.

OG Anunoby et Pascal Siakam ont ajouté 16 et 15 points, respectivement.

Blanchi deux soirs plus tôt, contre ces mêmes Pacers, Anunoby s’est également distingué avec cinq vols. Il a joué son basket universitaire à l’Université de l’Indiana.

Kyle Lowry a obtenu 16 points et 11 passes avant de se blesser, vers la fin du troisième quart.

Il a heurté Ibaka en plongeant, au moment où il inscrivait un panier de courte distance. On le voyait en douleur en se tenant l’épaule droite, demeurant au sol un certain moment. Lowry a retraité au vestiaire et n’est pas revenu dans le match.

Marc Gasol ratait un cinquième match de suite (arrière de la cuisse), tandis que Norman Powell était à l’écart pour un troisième match d’affilée (main gauche).

Les Raptors vont retrouver leur public samedi soir, face aux Nets de Brooklyn.

Domantas Sabonis a récolté 19 points pour les Pacers, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs.