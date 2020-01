L’ancienne vedette des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant aurait péri dans un écrasement d’hélicoptère, selon plusieurs médias américains.

Jean-François Téotonio

La Presse

Quatre autres personnes auraient aussi perdu la vie dans l’accident, qui se serait produit à Calabasas, dans la région de Los Angeles.

Il s’agissait de l’hélicoptère privé de Bryant. Sa femme Vanessa Bryant n’était pas à bord.

Kobe Bryant était père de quatre filles, dont la plus jeune était âgée de sept mois.

PHOTO GENE BLEVINS, REUTERS

Âgé de 41 ans, Kobe Bryant avait pris sa retraite de la NBA en 2016.

Il avait disputé ses vingt saisons sous les couleurs des Lakers, remportant au passage cinq championnats de la NBA. Il a été nommé joueur le plus utile de la Finale de la NBA à deux reprises, et remporté le titre de joueur le plus utile de la NBA en 2008.

Kobe Bryant avait salué samedi soir, sur Twitter, le fait que LeBron James l’avait dépassé au chapitre du nombre de points marqués dans la NBA. Il s’agissait de son dernier gazouillis.

En plus de ses nombreux trophées sportifs, le légendaire joueur de basketball avait remporté en 2018 un Oscar dans la catégorie d’un court métrage animé pour Dear Basketball, basé sur un poème qu’il avait écrit en 2015 avant l’annonce de sa retraite. Le film retrace son parcours, depuis son enfance jusqu’à la fin de sa carrière dans la NBA.