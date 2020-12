(Toronto) Le Canada rayonne plus que jamais dans la NBA.

La Presse Canadienne

Un record de 17 athlètes du pays figurent parmi les 107 joueurs internationaux de la ligue, a annoncé mardi le circuit Silver.

Les 107 joueurs proviennent de 41 pays.

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Chris Boucher

Parmi les Canadiens se trouvent les Québécois Chris Boucher (Raptors), Luguentz Dort (Thunder), Khem Birch (Magic) et Karim Mané (Magic). Ce dernier a une entente à deux volets.

L’unifolié brille aussi via le jeu de Jamal Murray (Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Andrew Wiggins (Warriors), RJ Barrett (Knicks), Dwight Powell (Mavericks), Kelly Olynyk (Heat) et Dillon Brooks (Grizzlies), entre autres.

Il y a au moins 100 joueurs internationaux pour la septième année de suite. Chacune des 30 équipes en comptent au moins un.

La France a neuf représentants, un de plus que l’Australie.

Les Wizards mènent la ligue avec sept joueurs internationaux.

Dallas et Denver en alignent six, tandis qu’il y en a cinq avec Toronto, OKC et La Nouvelle-Orléans.

Les records de 113 joueurs internationaux et 42 pays ont été établis au début des saisons 2016-17 et 2017-18, respectivement.