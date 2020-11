La NBPA veut cerner si on préfère un calendrier de 72 matchs commençant le 22 décembre, ou une saison d’environ 60 matchs débutant le 18 janvier, la journée honorant Martin Luther King.

Un choix entre décembre et janvier

Une source au courant du dossier a dit que les joueurs de la NBA planifient un vote au sujet de la date où amorcer la prochaine saison, soit décembre ou janvier.

Le tout devrait se faire d’ici à vendredi, en vue d’une réunion des gouverneurs de la ligue. Ceux-ci pourraient alors établir des plans un peu plus concrets.

La source s’est confiée de façon anonyme, car les joueurs n’ont pas annoncé une telle intention.

La NBA estime que repartir les activités en décembre amènerait 500 millions de plus en revenus ; les diffuseurs télé sont aussi en faveur d’un départ hâtif, en partie pour meubler la programmation du jour de Noël.

Certains joueurs ont toutefois dit que ce serait trop tôt pour des clubs comme les Lakers et le Heat, qui étaient dans la bulle de Disney aussi récemment que la mi-octobre.

En raison de la pandémie, 14 % de la saison 2019-2020 n’a pu être disputée, et le circuit est arrivé à court d’un milliard et demi de dollars quant aux projections de revenus.

La semaine dernière, la ligue et les joueurs ont repoussé à vendredi la date où l’une des parties peut se retirer de la convention collective.

On ne veut pas trop tarder à préparer la prochaine saison. Le repêchage aura lieu le 18 novembre, et on s’attend à ce que la période d’autonomie commence peu après.

Si la saison commençait le 22 décembre, les camps d’entraînement se mettraient en branle autour du 1er décembre, selon toute logique.