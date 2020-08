PHOTO KEVIN C. COX, AP

Les Raptors gagnent 104-99 et mènent 2-0 dans la série contre les Nets

(Lake Buena Vista) Norman Powell a inscrit 24 points, dont un dunk victorieux dans les dernières secondes du match, et les Raptors de Toronto ont pris la mesure des Nets de Brooklyn 104-99, mercredi, pour porter leur avance à 2-0 dans leur série de premier tour dans l’Association Est.

La Presse canadienne

Fred VanVleet a marqué 14 de ses 24 points au troisième quart pour les Raptors, qui ont arraché une victoire difficile aux Nets. Kyle Lowry a contribué 21 points et neuf rebonds, tandis que Pascal Siakam ajoutait 19 points et six rebonds à sa fiche.

Deux jours après avoir offert une clinique virtuelle aux Nets avec une victoire à sens unique de 134-110 lors du match no 1, les Raptors ont trimé dur pendant la majeure partie de l’après-midi, surtout en attaque contre une défensive new-yorkaise coriace.

Les Raptors ont tiré de l’arrière durant une bonne partie de la rencontre. Ils accusaient un déficit de 14 points au premier quart, et tiraient de l’arrière 80-74 avec un quart à négocier. Mais ils n’ont jamais baissé les bras, et leur patience a fini par rapporter.

Le match no 3 de la série aura lieu vendredi.