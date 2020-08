(Buena Vista) Fred VanVleet a inscrit 21 points pour mener les Raptors de Toronto vers un gain de 109-99 aux dépens du Magic d’Orlando, mercredi soir.

La Presse canadienne

Les Raptors (49-18) ont ainsi mis la main sur leur septième victoire consécutive en plus de balayer leur série de quatre matchs face au Magic.

La formation torontoise présente un dossier de 3-0 depuis la reprise des activités de la NBA. Les Raptors pourraient terminer au premier rang de l’Association Est.

Six joueurs des Raptors ont inscrit 10 points et plus. Pascal Siakam a récolté 15 points, Norm Powell a terminé avec 14 points au compteur. Marc Gasol en a ajouté 13, tandis que OG Anunoby et Serge Ibaka en ont respectivement inscrit 12 et 11.

Kyle Lowry a connu un match plus difficile, ratant sept de ses neuf tirs. Il a conclu la soirée avec huit points, neuf rebonds et 10 aides.

Deux soirs après avoir obtenu une impressionnante récolte de 36 points, VanVleet a ajouté 10 aides à sa fiche.

Evan Fournier et l’ancien joueur des Raptors, Terrence Ross, ont mené le Magic (32-37) avec 15 points chacun. La formation d’Orlando a perdu les services de Jonathan Isaac pour le reste de la saison en raison d’une blessure.

Les Raptors ont conclu la première demie avec une avance de 24 points. Le Magic est toutefois revenu en force par la suite, réduisant l’écart à seulement sept points au début du quatrième quart.

La remontée du Magic fut courte. Alors que Siakam enfonçait un panier de trois points avec 3:54 à faire au dernier quart, les Raptors s’étaient donné de nouveau une avance de 15 points.

Quelques mauvais jeux des Raptors ont redonné de l’espoir au Magic en fin de rencontre, mais en vain.