Raptors: Chris Boucher rencontre des jeunes de Montréal-Nord

Des centaines de jeunes, et même quelques moins jeunes, de la communauté de Montréal-Nord ont accueilli en triomphe le héros local et champion de la NBA, Chris Boucher, qui s'est arrêté au parc Le Carignan, vendredi midi.

« C'est vraiment un moment important dont je vais me souvenir toute ma vie », a-t-il déclaré en point de presse avant d'être assailli par les demandes de photos et d'autographes.

« Il y a tellement de jeunes, ici, qui ont du talent et qui veulent exceller dans la vie, alors si je peux être un exemple pour eux de continuer à pousser, alors pourquoi pas », a commenté l'athlète de six pieds et dix pouces qui a encouragé les jeunes à trouver leur passion et à croire en eux.

Son collaborateur et ancien entraîneur, Ibrahim Appiah, a confirmé que la demande de tenir un tel rassemblement public venait directement de Chris Boucher.

« Il m'a dit qu'il voulait venir à Montréal-Nord, parce que c'est très important pour lui de redonner à la communauté. Il comprend l'impact qu'il peut avoir sur les jeunes dans la position où il se trouve aujourd'hui », a souligné M. Appiah.

Wilman Edouard du Club de basketball Montréal-Nord voit en Chris Boucher un symbole d'espoir et de résilience pour les jeunes.

« Quand on parle de l'égalité des chances et des inégalités sociales, le basketball réussit à rééquilibrer les choses et amener les jeunes à vivre d'espoir. C'est ce que M. Boucher vient de démontrer », a mentionné celui qui se souvient d'avoir vu jouer le basketteur professionnel sur les terrains extérieurs.

Pour Ricardo Telamon, coordonnateur du programme de basketball à l'école secondaire Henri-Bourassa, la visite de Chris Boucher représente un exemple de ce qu'il répète à ses jeunes athlètes étudiants.

« Là, ils voient que le rêve est possible parce qu'il y a un gars de Montréal-Nord, qui a joué sur ce terrain-là, qui a grandi ici et qui a réussi. Ça fait toute la différence parce que mon message est vrai pour eux maintenant », a dit celui qui constate déjà une nette augmentation dans la motivation et l'ardeur au travail de ses jeunes.

L'un de ceux-là se nomme Raphaël Constant, membre de l'équipe championne provinciale des Béliers de l'école Henri-Bourassa. « De voir qu'on a deux gars de Montréal-Nord maintenant qui sont rendus-là, c'est une motivation de plus », a-t-il reconnu en parlant de Luguentz Dort qui vient tout juste de signer un premier contrat professionnel avec le Thunder d'Oklahoma City. Il se réjouit de voir Chris Boucher revenir chez lui pour donner des conseils à la relève.

