Nick Nurse dirigera l'équipe canadienne de basketball

Basketball Canada a confirmé son embauche, lundi, moins de deux semaines après la conquête du championnat des Raptors. Il s'agit d'une entente jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Le Britanno-Colombien Gordie Herbert, l'un des trois entraîneurs canadiens lors d'une séquence fructueuse de 12 matchs en phase des qualifications de la Coupe du monde, a été nommé entraîneur adjoint.

Nurse, âgé de 51 ans, possède l'expérience du basketball international puisqu'il a occupé le poste d'adjoint avec l'équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Il a passé 11 saisons comme entraîneur en Europe, principalement dans la Ligue britannique. Il est ensuite rentré en Iowa où il est devenu l'entraîneur principal de Iowa Energy (2007-2011) pour leur première saison dans ce qui est maintenant la G-Ligue. Il a obtenu son premier emploi dans la NBA avec les Raptors, devenant l'adjoint de Dwane Casey en 2013. Nurse a été promu entraîneur-chef des Raptors cette saison.

Le Canada figure dans le groupe H en compagnie du Sénégal, de la Lituanie et de l'Australie pour la Coupe du monde, présentée du 31 août au 15 septembre. Ce tournoi sert de qualification olympique.

« J'ai hâte de travailler avec ce groupe de jeunes joueurs talentueux et de voir ce que nous pouvons faire sur la scène mondiale, a précisé Nurse dans un communiqué. J'adore le basketball international. Je considère également que c'est une réelle occasion d'apprendre des meilleurs joueurs au monde et de représenter le Canada avec fierté et distinction. »