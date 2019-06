 Le Montréalais Luguentz Dort signe un contrat à 2 volets avec le Thunder 

Dort a accepté un contrat à deux volets avec le Thunder d'Oklahoma City, pour une durée d'un an.

Dort obtiendra au moins 45 jours avec le grand club, a confié son agent Chris Emens, rejoint au téléphone à Scottsdale en Arizona, dimanche.

Le total de jours devrait en fait être un peu plus élevé, car du temps s'ajoute pour tenir compte de la période où la saison de la NBA est en cours, et que celle de la G League est ou bien non commencée ou terminée.

Le reste du temps, Dort le passera avec la filiale du Thunder, le Blue. Le Thunder va décider de la répartition des 45 et quelques jours.

Emens a dit que le contrat devrait être signé d'ici au début de la ligue estivale de la NBA, qui se déroulera du 5 au 15 juillet, près de Las Vegas. Il dit que sa firme, Octagon, a établi de longue date une bonne et solide relation avec le directeur général du Thunder, Sam Presti.

Au Nevada, le Thunder va jouer au moins les 6, 8, 9 et 11 juillet, dont certains matchs sur NBA TV.

La soirée de jeudi dernier a été difficile pour Dort et son entourage, Emens l'a concédé.

« Le repêchage de 2019 sera considéré largement comme un prélude à la période d'autonomie, a dit Emens. Les clubs voulaient se défaire de choix de premier tour, pour ne pas qu'ils accaparent de la masse salariale. »

« Nous nous attendions à ce que Luguentz soit choisi tard en première ronde, ou bien au deuxième tour. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'échanges dans la tranche de choix potentiels, alors certains clubs n'étaient plus dans le portrait. Et à compter des choix 40 et plus tard, plusieurs clubs ne le cotaient pas très haut, ou ils ne l'avaient pas reçu pour un entraînement. »

« Aux environs du 50e choix, des équipes nous offraient de le choisir mais en l'envoyant jouer en Europe, ou avec des conditions moins intéressantes liées à la G League. Ou bien ils voulaient deux ans (comme contrat à deux volets), ou ils n'offraient pas de garanties de jours passés dans la formation de la NBA. »

« Avec le Thunder, nous avions quelque chose de mieux, a poursuivi Emens. La soirée du repêchage a été bien difficile, mais nous estimons que les choses ont bien tourné au final, vu nos options. C'était très dur de dire non aux offres, dans le sens que le joueur veut entendre son nom appelé sur place. Mais Luguentz, il est aussi fort mentalement que physiquement. »

Garde de six pieds quatre et 222 livres, l'athlète de Montréal-Nord a eu 20 ans le 19 avril.

Après sa seule année dans la NCAA, avec Arizona State, Dort a été nommé la recrue de l'année dans la section Pac-12. Il a offert des moyennes de 16,1 points, 4,2 rebonds et 1,5 vols par match.

Dort se trouve dans la métropole de l'Oklahoma depuis vendredi, s'entraînant avec le club. Il a déjà rencontré Presti et l'entraîneur Billy Donovan, notamment.

Dort avait eu un premier contact avec les gens du Thunder dans la semaine précédant celle du repêchage.

« Nous considérons le Thunder comme faisant partie du top 3 de la NBA pour développer leurs joueurs, a dit Emens. On pense à leur feuille de route avec les jeunes joueurs, mais aussi aux ressources qu'ils déploient dans ce but-là. Ils ont fait de l'excellent travail au fil des années. »