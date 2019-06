Repêchage de la NBA : Zion Williamson 1er, R.J. Barrett 3e

Le colosse de six pieds sept, 285 livres est devenu le quatrième joueur de l'Université Duke à être choisi au tout premier rang, après Kyrie Irving (2011 - Cavaliers de Cleveland), Elton Brand (1999 - Bulls de Chicago) et Art Heyman (1963 - Knicks de New York).

En une saison seulement, il a alimenté les bulletins de nouvelles avec des séquences spectaculaires comme certains ne le font même pas au cours de leur carrière au complet. Il est devenu le troisième joueur de première année seulement à être élu joueur de l'année par l'Associated Press.

Portant un complet blanc, il a enlacé des membres de sa famille et le commissaire de la NBA, Adam Silver, après que son nom eut été prononcé, jeudi.

Bien qu'il connaissait déjà, comme tous, le dénouement heureux de cette soirée, Williamson s'est montré très émotif lorsque son nom a résonné entre les murs du Barclays Center.

« Parce que j'aime le basketball, a-t-il laissé entendre entre deux sanglots. Les gens disaient que c'était presque certain que j'allais être choisi au premier rang, mais je crois que tu ne le réalises pas jusqu'à ce que ce soit réel. J'ai entendu mon nom et j'ai été capable de me rendre sur la scène sans verser une larme, serrer la main du commissaire, mais lorsque je suis allé devant les caméras pour mon entrevue, avec ma mère qui se tenait à mes côtés, mes émotions ont pris le dessus. »

Ses paniers enfoncés en ont fait un des favoris du basketball universitaire, mais son jeu est bien plus complet. Williamson a récolté en moyenne 22,6 points par match et 8,9 rebonds, en plus d'afficher un taux d'efficacité de 68 %.

Williamson a déjà une place qui l'attend à La Nouvelle-Orléans : les Pelicans ont accepté d'échanger le joueur étoile Anthony Davis, le dernier joueur de première année à avoir remporté le titre de joueur par excellence de l'Associated Press.

« Je vais tout faire pour gagner. Je vais simplement faire tout ce que ça prend pour gagner », a ajouté Williamson.

Les Grizzlies de Memphis ont également réglé un dossier important en mettant la main sur le garde de l'Université Murray State Ja Morrant, au deuxième rang. La veille, les Grizzlies ont échangé leur garde vétéran Mike Conley.

Ils ont obtenu un bon remplaçant en Morant, qui a maintenu une moyenne de 24,5 points par matchs en plus de récolter en moyenne 10 passes.

« J'ai de grands souliers à chausser, a avoué Morant. Il est un excellent joueur. Je lui souhaite le meilleur. Comme j'ai dit auparavant, ça veut simplement dire que les Grizzlies voient en moi un énorme potentiel. »

Un rang plus tard, un premier Canadien a été repêché quand les Knicks de New York ont sélectionné R. J. Barrett.

De'Andre Hunter de l'Université Virginia a été sélectionné au quatrième rang, mais ne fera pas équipe avec Williamson. Les Pelicans ont acquis le quatrième choix lors de la transaction impliquant Davis, mais ont choisi de l'échanger aux Hawks d'Atlanta. La transaction deviendra officielle le 6 juillet.

Jarrett Culver, choisi au sixième rang par les Suns de Phoenix, ne portera pas les couleurs de l'équipe qui l'a repêchée lui aussi, puisque les Suns ont accepté d'échanger leur choix aux Timberwolves du Minnesota.

R. J. Barrett à New York