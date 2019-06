Montréal ferme la rue Peel pour encourager les Raptors

Ce moment est bel et bien arrivé et ce sont les Raptors et le basketball de la NBA qui auront rendu possible cet exploit alors que la rue Peel accueille ce lundi soir la version montréalaise du «Jurassic Park».

Dès 17h, la rue Peel, entre les intersections de Maisonneuve Ouest et Sainte-Catherine, sera transformée en zone de rassemblement réservée aux supporteurs des Raptors de Toronto. Le public pourra assister au cinquième match de la série finale de la NBA, menée 3-1 par la formation canadienne devant les champions en titre, les Warriors de Golden State.

L'enthousiasme des amateurs de basketball d'un océan à l'autre n'a cessé de croître tout au long des séries éliminatoires. Les succès de l'équipe transportée par le joueur étoile Kawhi Leonard ont mobilisé les supporteurs qui ont leur version du Jurassic Park dans plusieurs régions du pays. Le Québec n'a pas échappé à la fièvre du basketball, mais les Montréalais auront dû attendre jusqu'au moment culminant.

En effet, les Raptors de Toronto pourraient mettre la main sur leur premier championnat dès lundi soir sur leur terrain du Scotiabank Arena.

Les organisateurs du visionnement à ciel ouvert à Montréal, Impact Media et Destination Centre-ville, ont profité des installations du Grand Prix de Montréal pour prolonger la fermeture de la rue Peel.

Plusieurs personnalités sportives devraient être sur place pour encourager les Raptors et participer à la fête. Des joueurs de l'Impact et des Alouettes, actifs ou anciens, sont notamment attendus.