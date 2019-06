Les Raptors font vibrer Montréal

« Let's go Raptors ! Let's go Raptors ! » Montréal n'a pas trop l'habitude d'encourager Toronto. N'empêche, ce slogan a fait vibrer les bâtiments du centre-ville, hier soir. Des milliers de partisans se sont réunis, rue Peel, pour regarder le cinquième match de la finale de la NBA sur un écran géant, vestige d'un long week-end de Formule 1.

« Je ne pensais pas, honnêtement, qu'il y aurait autant d'ambiance à Montréal ! J'avais même envisagé me prendre un billet pour retourner à Toronto écouter le match à Jurassic Park, mais je suis finalement resté, et j'en suis vraiment heureux ! », confiait Jemerk Derle, un Montréalais d'origine torontoise, qui portait fièrement une casquette aux couleurs de « son » équipe.

L'atmosphère était survoltée, surtout dans les dernières minutes du match, alors que les Raptors et les Warriors étaient au coude à coude.

L'ambiance festive n'a jamais perdu de son élan, même quand les Raptors trainaient un peu de la patte lors des deux premiers quarts ou quand la pluie s'est mise de la partie.

« C'est bien de voir une équipe canadienne disputer un match en finale. La dernière fois qu'on a eu la coupe Stanley, c'était en 1993. Et là, ça c'est jamais vu ! Tu regardes la fierté canadienne, c'est incroyable ! », se réjouissait André Saint-Jacques, en pointant la foule de près de 3000 personnes. « On pensait regarder le match sur un écran au restaurant, mais là, le set up est incroyable ! »