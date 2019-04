Les Raptors prennent les devants face aux 76ers

Sa marque précédente était 43 points avec San Antonio, en 2017. Il l'a battue avec un panier de courte distance procurant les devants 107-87 aux Raptors, avec 4 : 17 au cadran.

Leonard a aussi fourni 11 rebonds, en plus d'être le seul des siens à récolter deux vols. Il a réussi 16 de ses 23 tirs.

Pascal Siakam a excellé avec 29 points, dont 22 en première demie.

Kyle Lowry a obtenu neuf points et huit passes, en plus de montrer la ténacité qu'on lui connaît en défense-saisir un ballon libre ou absorber une charge où on sanctionne l'adversaire, notamment.

« Kawhi et Pascal ont été incroyables, offensivement et défensivement, a dit Lowry. Nous avons le genre d'équipe où tout le monde peut élever son jeu et livrer la marchandise. Ces deux-là sont nos options en ce moment.

"Kawhi était dans sa zone, tout simplement. Non seulement il a réussi ses paniers, il a aidé à fabriquer d'autres jeux qui ont rapporté. »

Du côté des Sixers, J. J. Reddick a dominé avec 17 points, dont les 12 premiers points des visiteurs au troisième quart (quatre tirs de trois points).

Il a lui aussi salué le talent de Leonard.

« Il est spectaculaire et c'est justement ce genre de match qu'il a offert, a dit Reddick. Il est une superstar. Il est la crème de la crème pour se créer des occasions et pour réussir des tirs difficiles. »

Joel Embiid a inscrit 16 points, tandis que Ben Simmons et Tobias Harris en ont cumulé 14 chacun.

Philadelphie a mené 7-2, mais les Raptors n'ont pas été en déficit après avoir pris les devants 9-7, suite à un panier de Leonard.

Un panier de Harris a approché les 76ers à un point, tôt au deuxième quart. Mais Toronto a vite marqué sept points sans réplique : un tir de longue distance de Marc Gasol, des lancers francs de Leonard et un très beau tir en foulée de ce dernier, en vrille.

Au troisième quart, un bloc signé Leonard a mené à un dunk de Siakam, pour un coussin de 83-70 en faveur des Torontois. Tôt au dernier engagement, un tir de trois points de Leonard a donné une avance de 101-85 aux Raptors.

Dans la foule se trouvaient entre autres R. J. Barrett et Vladimir Guerrero fils. Le match numéro 2 sera présenté lundi à 20 h, à Toronto.