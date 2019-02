Les Celtics stoppent le Thunder et s'emparent du 3e rang dans l'Est

Les Celtics ont enchaîné une quatrième victoire de suite et ont surtout mis fin à la série de sept succès consécutifs d'OKC.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA a toujours fait la course en tête, mais n'a jamais réussi à lâcher le Thunder.

Après avoir accusé 12 points de retard durant le 3e quart-temps (94-82), Russell Westbrook et ses coéquipiers sont revenus à deux points (121-119) à moins de trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Dans le « money time », Irving et George se sont expliqués, avec des paniers à tour de rôle, mais c'est le meneur de Boston qui a eu le dernier mot avec un panier décisif à 24 secondes de la sirène (129-125).

« On joue bien, avec beaucoup de rythme, le but est de jouer de mieux en mieux match après match », a expliqué Irving qui a fini la rencontre avec 30 points et 11 passes décisives.

Avec cette neuvième victoire sur ses dix derniers matchs, Boston est passé de la 4e à la 3e place de la conférence Est (34 victoires-19 défaites).

Piètre consolation pour George et Westbrook, le premier a fini meilleur marqueur du match (37 pts) et le second s'est offert avec 22 points, 16 passes décisives et 12 rebonds son 35e « triple double » (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison.

OKC reste 3e de la conférence Ouest (33 v-19 d).