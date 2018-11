Les Raptors défont les Lakers 121-107 grâce à Ibaka

Serge Ibaka a atteint un nouveau sommet en carrière en inscrivant 34 points et les Raptors de Toronto n'ont pas eu besoin des services de Kawhi Leornard pour vaincre les Lakers de Los Angeles 121-107, dimanche soir.

Associated Press Los Angeles

Ibaka a également ajouté 10 rebonds à sa fiche et n'a pas raté un seul de ses tirs jusqu'à ce qu'il reste 5 : 16 au troisième quart. Kyle Lowry a également marqué 21 points et 15 aides pour permettre aux Raptors, meneurs de l'Association de l'Est, de porter leur dossier à 9-1 face aux Lakers.

La formation torontoise a amorcé la rencontre en force en prenant une avance de 31 points au premier quart et n'a pas laissé les choses se corser avant les dernières minutes de jeu, lorsque les jeunes joueurs des Lakers ont porté la marque à 117-107, alors que LeBron James se trouvait au banc des siens. Les Raptors ont dû faire appel aux partants dans les derniers instants de la rencontre pour préserver leur avance.

James a terminé avec une récolte de 18 points et six aides. Kyle Kuzma a ajouté 24 points et Brandon Ingram en a pour sa part marqué 16 pour les Lakes, qui présentent une fiche de 4-6 depuis l'arrivée de James.

Leonard n'a pas pris part à la rencontre en raison de douleurs au pied gauche, privant les partisans des Lakers de le voir jouer avant qu'il devienne un joueur autonome sans restriction la saison prochaine.