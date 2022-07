Vedette du sprint, Andre De Grasse est monté sur le podium à chacune de ses courses olympiques et mondiales individuelles.

L’athlète de 27 ans de Markham fera face à un solide défi à Eugene, où les championnats du monde d’athlétisme vont commencer vendredi.

Dans d’autres compétitions, Sarah Mitton (lancer du poids) et Camryn Rogers (lancer du marteau) pourraient devenir les premières Canadiennes à remporter des médailles mondiales dans leurs épreuves.

Le Canada y envoie 59 athlètes, totalisant 15 médailles olympiques.

L’objectif de l’équipe est de dépasser les six médailles remportées aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le Canada a obtenu cinq podiums aux championnats du monde de 2019 à Doha, au Qatar.

De Grasse a dit qu’il verra plus tard s’il a la force pour le 200 m, dans lequel il est le champion olympique en titre. L’Américain Noah Lyles aimerait bien conquérir l’or mondial, lui qui a fini troisième à Tokyo.

Quelques jours plus tard, il a contracté la COVID-19 et n’a pas couru depuis.

De Grasse a remporté une médaille dans chacune de ses sept courses de 100 et 200 m réparties sur deux JO et deux championnats du monde.

Dylan Armstrong a remporté l’argent et le bronze aux championnats du monde chez les hommes.

C’était le lancer le plus long au monde cette saison, bien qu’il ait été battu le lendemain.

Athlète de 26 ans de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, elle a fait un lancer de 20,33 mètres aux Championnats canadiens, effaçant le record national qu’elle avait établi un mois plus tôt.

Marco Arop (800 m)

PHOTO VALENTIN FLAURAUD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marco Arop

Âgé de 23 ans et natif d’Edmonton, il a inscrit le troisième temps le plus rapide cette saison (une minute 43,61), il y a un peu plus d’une semaine, dans sa ville natale.

Meneur de sa vague d’un bout à l’autre aux Jeux de Tokyo, il a connu une baisse de régime en demi-finale et ne s’est pas qualifié pour la finale.

Arop et sa famille, dont cinq frères, ont fui le Soudan quand il avait deux ans.