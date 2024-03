L’émission 110 % conservera éternellement une place de choix dans l’histoire de la télévision sportive québécoise. Des panélistes bouillants, des débats explosifs et des analyses alambiquées provoquant dans les chaumières québécoises autant de rage que de plaisir, à vénérer ou détester les débatteurs invités soir après soir.

Cette émission culte ayant souvent emprunté des allures de théâtre d’été, sans jamais diaboliser les débordements, a évidemment connu un succès colossal entre 1998 et 2009. Pourquoi ?

« C’était, et je pense que ça n’a jamais été égalé, ce qu’il y avait de plus proche du partisan ordinaire et de ses préoccupations. Il n’y avait rien de plus vrai que 110 % », estime le journaliste François Gagnon, l’un des débatteurs invités les plus redoutables.

Il n’y avait aucun filtre. Certains pensaient que c’était un show, mais ce ne l’était pas du tout. C’étaient vraiment des discussions et des chicanes entre nous, comme il pouvait y en avoir dans une taverne, dans un sous-sol ou dans une cour d’école. C’était d’une grande simplicité, d’une grande sincérité et d’une grande efficacité. François Gagnon

À son avis, la nouvelle génération de partisans ayant raté les belles années de l’émission a manqué « le meilleur divertissement sportif pour terminer une journée ». « Quand je parlais de l’efficacité de 110 %, c’est que ça touchait tout le monde. Du col bleu à l’universitaire. »

D’après Michel Bergeron, la simplicité de l’émission explique à elle seule la popularité du format. « Il n’y avait pas de règlements. On arrivait avec nos propres idées et notre propre expérience. Tout le monde parlait en même temps. C’était quelque chose. Mais on avait des cotes d’écoute de fou. »

Premier animateur de l’émission, Paul Rivard évoque également le format, et surtout le ton dans lequel l’émission était présentée au public toujours éveillé à 22 h 30. « D’abord, on faisait de réels débats animés. Deuxièmement, on faisait des débats de sport, ce qui se faisait dans tous les bars et toutes les tavernes depuis la nuit des temps. Et parce qu’on allait loin. Parce que les gens n’avaient jamais entendu des débats animés comme ça. »

Le « ton » et la « formule », explique Rivard, « étaient propres à 110 % ».

De plus, sans la nommer de manière directe, chaque intervenant a fait mention de la sincérité des échanges et des intentions. Avec un recul de 15 ans et vu les maux que subissent certains ailleurs sur le globe, s’obstiner sur le potentiel de Guillaume Latendresse, le manque d’efforts d’Alex Kovalev ou les choix capillaires de José Théodore demeure assez futile.

Mais pour les panélistes, tous les sujets étaient matière à débat. Sans exception. Même que le cadre de l’émission devenait parfois insuffisant.

« Ce n’est pas tout le monde qui s’aimait, mais tout le monde se respectait. Certains demandaient au réalisateur de ne pas être à l’émission en même temps que d’autres », insiste Bergeron.

Parfois, ça allait au-delà des émissions. Les engueulades continuaient sur le trottoir et on continuait à défendre nos opinions. Michel Bergeron

Rivard se souvient lui aussi de ces discussions animées rue McGill, adjacente aux studios : « Une fois, j’étais avec Éric Lavallée [le producteur], Michel Bergeron et un autre, dans la rue, à minuit, une demi-heure après la fermeture des portes et on jasait encore. Et je n’ai pas besoin de rappeler à personne que Michel Bergeron est un conteur inimaginable. Tu peux être assis pendant quatre heures à l’écouter. »

Si le succès de l’émission a été à ce point phénoménal, c’est grâce à deux règles de base, croit Paul Rivard, aux commandes du plateau pendant cinq saisons.

« À un moment donné, se souvient-il, une demi-heure avant l’enregistrement, je préparais mes leads, je répondais à des courriels. Puis [Michel] Villeneuve arrive, Michel Bergeron est là, Jean Perron est là et autour de moi, ils commencent déjà à s’engueuler. Et Éric Lavallée revient et dit : “N’oubliez pas la règle numéro 1 : on ne fait pas le débat avant le débat !” »

Puis, il cite Bergeron qui, à son avis, a sorti « une citation magique » pour décrire le défi que représentait le fait de débattre à 110 % : « Si tu respires, t’es mort ! »

« Tu ne pouvais pas arrêter de parler pour respirer, sinon tu étais incapable d’avoir la parole pendant cinq minutes. »