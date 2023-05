PHOTO KATIV, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Des chercheurs et chercheuses de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l’Institut Curie ont montré que l’absence dans l’alimentation de composés que l’on retrouve dans certains légumes, en particulier les brocolis et les choux, pouvait aggraver les allergies cutanées dans des modèles animaux.